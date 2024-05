Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Paul elimina Medvedev, Tstsipas straripante contro De Minaur. Sorride l'Italia nel doppio

SINGOLARE MASCHILE

Grande spettacolo e sorprese agli Internazionali BNL d'Italia. In serata c'è stata la sconfitta del campione in carica Daniil Medvedev contro lo statunitense Tommy Paul. Il russo ha perso per 6-1 / 6-4 in favore di Paul. La partita ha visto Medvedev inizialmente prendere il comando con un break in apertura, ma ha subito la reazione aggressiva di Paul, che ha saputo sfruttare ogni occasione per mettere sotto pressione il campione in carica. Con una serie di break consecutivi, Paul ha preso il controllo del match e ha chiuso il primo set con un netto 6-1 a suo favore. Nonostante Medvedev abbia tentato una reazione ad inizio secondo set, Paul non si è fatto cogliere impreparato, riuscendo a chiudere la partita con un convincente 6-4. Parallelamente, un'altra prestazione di spicco è stata quella di Stefanos Tsitsipas, in uno stato di forma straordinario durante il suo match contro l'australiano De Minaur. Un gioco pressoché impeccabile del greco che si è liberato in due set, 6-1 / 6-2, dell'australiano e ai quarti incontrerà Jarry. Grande equilibrio, invece, tra il bulgaro Grigor Dimitrov e lo statunitense Taylor Fritz. Entrambi i giocatori brillanti e aggressivi sin dai primi colpi. Nonostante un inizio promettente da parte di Dimitrov, è stato Fritz a prendere il controllo del match, conquistando il primo e a staccare il pass per i quarti di finale, dove incontrerà Zverev. Il tedesco, infatti, si è liberato facilmente del portoghese Borges in 2 set per 6-2 / 7-5. Altra grande rivelazione del torneo è stato Zhang Zhizhen. Il tennista cinese ha battuto in due set, il primo vinto al tie-break, il brasiliano Monteiro. Nonostante la prova convincente del tennista verdeoro, Zhang accede ai quarti di finale. Infine, va menzionata la prestazione impressionante di Alejandro Tabilo. Il tennista cileno, dopo aver eliminato Novak Djokovic, ha battuto, in due set infiniti, Karen Khachanov. Tabilo ha conquistato ha conquistato un posto ai quarti di finale dove dovrà vedersela contro il cinese Zhang.

TABELLONE FEMMINILE

Nel singolare femminile siamo ai quarti di finale. Vittoria per Iga Swiatek che ha affrontato la talentuosa statunitense Madison Keys, numero 18 del ranking. Un'ora e sedici minuti di gioco, tanto è bastato alla Swiatek per superare la Keys con un netto 6-1, 6-3. Grazie a questa vittoria, Swiatek ha raggiunto il suo 75° successo sulla terra rossa in 85 partite, un risultato impressionante che la colloca tra le più grandi giocatrici dell'Era Open. Solo quattro tenniste hanno raggiunto questa soglia in meno partite giocate, dimostrando la sua straordinaria consistenza e abilità sul suolo battuto. Inoltre, la polacca è diventata la giocatrice più vincente nei tornei di categoria WTA 1000, con 31 vittorie e solo 4 sconfitte. Questo record sottolinea il suo dominio nel circuito femminile e la sua capacità di eccellere nei tornei di maggior prestigio.