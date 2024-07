Wimbledon, Musetti batte Mpetshi Periccard e vola ai quarti di finale del torneo inglese

MUSETTI VS MPESTHI PERICCARD





Splendido Lorenzo Musetti. L'azzurro batte in 4 set per 3 a 1 il francese lucky loser Giovanni Mpetshi Perricard e, per la prima volta in carriera, raggiunge i quarti di finale di un Grande Slam. Musetti batte Mpetshi Periccard per 4-6/6-3/6-3/6-3. Per la prima volta al quarto turno sui prati inglesei, Musetti era partito male contro il francese. Mpetshi Periccard, infatti, è riuscito a mettere seriamente in difficoltà il tennista azzurro nel primo set, costringendolo ad arrancare per tutto il parziale. Nella seconda e nella terza frazione, però, dominio assoluto di Musetti che con un doppio 6-3 ha prima pareggiato e poi scavalcato il francese, portando il risultato sul 2 a 1 per lui. Nel quarto set, invece, non c'è stata partita, con il carrarino in totale controllo del parziale e Periccard che non è riuscito più a imporsi come nel primo set. L'azzurro ha giocato una partita di altissimo livello, alzando la qualità del suo tennis dopo il primo set perso. Al termine del match, Musetti in lacrime per l'emozione, ha spiegato di aver sempre sognato un momento così e di quanto abbia faticato per raggiungere l'obiettivo. "Grazie al mio team, alla mia famiglia, è un grande giorno per me. Sono contento e orgoglioso. Ho faticato all'inizio, potete immaginare quanto sia difficile rispondere a un servizio così potente. È un giorno fenomenale per me. Ho affrontato un sacco di sfide e cambiamenti negli ultimi mesi, sono diventato papà, non ho mai smesso di lavorare e crederci" , ha aggiunto Musetti dopo la vittoria contro Mpetshi Periccard. L'atleta azzurro dovrà vedersela mercoledì, sul Centrale di WImbledon, contro il vincente del match tra Taylor Fritz e Sacha Zverev. Musetti batte, così il tennista transalpino e raggiunge ai quarti di finale i due italiani vittoriosi nel pomeriggio di ieri, Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Il precedente risale al 1948 con Giovanni Cucelli, Marcello Del Bello e Annalisa Bossi. Grazie alla prestazione del carrarino, l'Italia, per la prima volta nell'Era Open, porta tre atleti ai quarti di finale di un Grande Slam.