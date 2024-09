Tennis, Sinner batte anche Medvedev, ora è in semifinale agli Us Open Photo Credit: agenziafotogramma.it

SEMPRE PIU' IN ALTO

Non si ferma più. Jannick Sinner è in semifinale agli US Open. In carriera non era mai arrivato così avanti nel torneo di Flushing Meadows, ha eguagliato il risultato raggiunto da Corrado Barazzutti nel 1977 e da Matteo Berrettini. Ma la sensazione è che questo non sia un traguardo, ma un trampolino. Battuto ed eliminato il rognoso Medvedev, ora l’altoatesino è considerato il principale favorito per la vittoria finale.

QUASI UN DOMINIO

Contro il russo, Sinner è partito forte: primo set vinto 6-2. Nemmeno il tempo di pensare a una serata in discesa e Medevedev pareggia i conti conquistando senza troppi problemi la seconda partita: 6-1. Ma qui emerge la forza del tennista numero uno al mondo, capace di dare il meglio nel momento di difficoltà: il terzo set è praticamente un monologo dell’italiano, che si impone 6-1. Ormai Sinner vede il traguardo e lo taglia imponendosi 6-4 in un quarto set un po' più equilibrato.

IN SEMIFINALE DA FAVORITO

In semifinale affronterà il britannico Jack Draper, che è compagno di Sinner in doppio e che nei quarti ha battuto senza troppe difficoltà Alex De Minaur, fatto fuori in tre set. L’altra semifinale sarà il derby americano tra Fritz e Tiafoe. Di questi quattro Sinner è chiaramente il più forte, e non solo perché occupa il primo posto della classifica ATP.