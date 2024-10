Tennis, Sinner vince contro Ben Shelton agli ottavi di finale dell'ATP di Shanghai, ora c'è Medvedev

Jannik Sinner conferma il suo stato di forma e si vendica su Ben Shelton, che l'aveva eliminato negli ottavi di finale proprio a Shanghai l'anno precedente. Con una vittoria per 6-4, 7-6, Sinner raggiunge il quattordicesimo quarto di finale consecutivo nei 14 tornei disputati quest'anno, un traguardo che pochi riescono a eguagliare. Questo successo porta a 62 il numero di vittorie del 2024 per il 23enne altoatesino, con solo sei sconfitte.

LE PAROLE DI SINNER

“È stata una partita molto dura. Lui ha servito benissimo all'inizio, mettendo in campo solo prime palle. Ho cercato di mantenere la calma e aspettare qualche occasione sulla seconda. Alla fine ho trovato fiducia colpendo con più aggressività e giocando un tie-break eccellente. Questo mi dà sicurezza per il prossimo incontro", ha dichiarato Sinner dopo la partita. Il tennista altoatesino ha evidenziato come l’aver ribaltato la situazione nel secondo set, quando Shelton ha avuto diverse opportunità, sia stato un momento di grande forza mentale per lui. Sinner ha anche commentato l'eccezionale continuità dimostrata quest'anno, con quarti di finale raggiunti in tutti i tornei giocati finora. Alla domanda sui prossimi obiettivi, ha risposto: “Cerco sempre di concludere nel miglior modo possibile. Sono soddisfatto del livello raggiunto, nonostante le difficoltà”.