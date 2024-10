Tentata rapina in un bar a Milano: un 37enne pregiudicato ucciso dal gestore Photo Credit: agenzia fotogramma

Questa mattina un 37enne italiano, Eros di Ronza, pregiudicato per furti e rapine, è stato trovato morto con diverse ferite da arma da taglio al torace in via Giovanni da Cermenate, nella periferia sud di Milano.

I FATTI

Secondo una prima ricostruzione, intorno 5.30 l’uomo avrebbe scassinato la saracinesca di bar paninoteca al civico 35, arraffato alcuni nastri di Gratta e vinci e poi tentato la fuga. Uno dei gestori del locale, un 32enne di origine cinese, è intervenuto armato di forbici e avrebbe aggredito il pregiudicato, ferendolo a morte con vari fendenti. Secondo la polizia che sta indagando, la vittima avrebbe agito con un complice, poi fuggito. Sono intervenuti i soccorritori del 118, ma non c’è stato nulla da fare, il 37enne è deceduto sul posto. Il proprietario del bar è stato fermato insieme al connazionale e ora si trova in questura per essere interrogato.

LA DINAMICA

Di Ronza avrebbe raggiunto il luogo della rapina con un motorino, all’alba, insieme ad un complice. Il bar era ancora chiuso, sarebbe riuscito a scassinare la serranda ed entrare nel locale. Il gestore, che era con il socio, quando si è reso conto dell’intrusione, ha agguantato delle forbici ed inseguito il malvivente. Lo ha raggiunto e colpito al torace diverse volte, causandone la morte. Il corpo è stato ritrovato dagli inquirenti fuori dalla paninoteca. Inutili i soccorsi.

I RILIEVI

La Polizia scientifica ha effettuato rilievi sul motorino lasciato davanti l’ingresso del locale. A terra, sulla soglia, sono stati ritrovati alcuni rotoli di Gratta e vinci, la refurtiva che è costata la vita al rapinatore. Gli inquirenti stanno indagando per verificare i dettagli dei fatti.