Terrore nel centro di Nola, giovane litiga con la fidanzata e alla guida di un'auto investe i pedoni, sette i feriti

Poteva essere una strage. Tutto è accaduto la notte scorsa a Nola, in provincia di Napoli . Un’auto è entrata a tutta velocità in Piazza del Duomo, investendo volontariamente diversi giovani. Si sono vissuti attimi di terrore, con le persone che cercavano di ripararsi al meglio. Alla guida dell’utilitaria un ventenne del posto . Che dopo aver seminato il panico in centro, si è allontanato dirigendosi verso il Comune di Camposano. Dove, a causa della folle velocità, l’utilitaria (una Fiat Panda nera) si è ribaltata. Il ventenne alla guida, leggermente contuso, è stato fermato. Tra le persone investite, ce ne sono sette ferite: alcuni giovani sono in condizioni serie ma pare che nessuno sia in pericolo di vita. Il giovane investitore potrebbe aver agito sotto l’influenza di alcool e droga, sono stati effettuati gli esami tossicologici. Secondo alcune testimonianze, pochi minuti prima il giovane aveva avuto una lite con la fidanzata . Seguita da una folle reazione.

I VIDEO DEL TERRORE

La scena di terrore nel centro di Nola è stata ripresa da diversi telefonini. Nei vari video pubblicati sui social, si vede l’auto sfrecciare e sgommare, in sottofondo le urla dei cittadini spaventati. La Panda ha percorso anche alcuni tratti in retromarcia, colpendo anche la vetrina di un negozio. Su quanto è accaduto è intervenuto anche il deputato di Versi-Sinistra Italiana Francesco Emilio Borrelli, che si trovava in zona e che ha contribuito a diffondere la notizia: “ Bisogna fare chiarezza su questa vicenda al più presto in modo che il protagonista paghi le conseguenze del suo gesto che poteva risultare drammatico. Non c’è alcuna giustificazione o attenuante davanti a un episodio del genere. Questo ulteriore episodio dimostra ancora una volta i pericoli della movida selvaggia senza controllo. Questo ragazzo deve essere punito in modo durissimo e scontare una pena esemplare e bisogna inasprire le pene per i delinquenti della strada. Abbiamo più volte, nel corso degli ultimi anni, lanciato l’allarme richiesto controlli, misure preventive e regolamentazioni. È stato fatto pochissimo o nulla in merito. Prima di altri epiloghi drammatici, le Istituzioni intervengano per proteggere i residenti, quei ragazzi che vogliono divertirsi nel pieno rispetto delle regole e dell’educazione civica e per fermare la deriva violenta”.