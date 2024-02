The Kolors a RTL 102.5: “Per scrivere ‘Un ragazzo una ragazza’ ci siamo ispirati ad un approccio un po’ goffo visto in Stazione Centrale”

The Kolors sono in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Un ragazzo una ragazza” (Warner Music Italy). La band composta da Stash, Alex e Dario torna sul palco dell’Ariston con un brano che porta con sé i suoni elettronici, il groove funky e la casa in quattro dei quali The Kolors hanno già fatto un marchio di fabbrica.

«La canzone e la performance di questo brano predispone un bel po’ di riferimento sul palco. Per scriverla ci siamo ispirati a questo ragazzo che abbiamo visto in Stazione Centrale che tentava un approccio un po’ goffo con una ragazza. In questo periodo dove il primo contatto avviene online, vedere la versione offline ci ha dato il ‘La’ per scrivere questo brano».





Tour – The Kolors

Dopo il Festival di Sanremo, The Kolors torneranno anche dal vivo con due appuntamenti imperdibili ad aprile e a giugno: il 3 aprile il concerto al Forum di Assago di Milano e il 20 giugno quello all’Auditorium Parco della Musica - Cavea di Roma. I biglietti per i concerti, prodotti e organizzati da Color Sound, sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it.





Testo "Un ragazzo una ragazza" - The Kolors

(di D. Petrella - An. Fiordispino -

F. Catitti - D. Petrella - An. Fiordispino - Al. Fiordispino Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/ Baraonda Edizioni Musicali/The Beautiful Ones Milano - Napoli - Bergamo – Milano)

Serve un’idea

Continentale

Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane

Tu aspetti il treno

Io al cellulare

Non trovo l’asso da giocare

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto

E lo sai, l’amore non si può cantare in una strofa da otto

È uguale, però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va

Un ragazzo

Incontra una ragazza

Le labbra sulle labbra

Poi che succederà

E comprerei per te la luna se c’avessi money

Solo per cantarti ancora un po’

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

Vedrai non finirà

Serve un’idea

Più del pane

Vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare

Siamo un incrocio

Fondamentale

E avrei bisogno di una chiave

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che sei un proiettile nel cuore però avevo il giubbotto

E lo sai, cercarti è un po’ come aspettare ad un semaforo rotto

È uguale però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va