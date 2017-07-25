The Script, il ritorno con “Rain”

25 luglio 2017, ore 15:00
La band ha anche annunciato il nuovo album “Freedom Child”: uscirà il primo settembre
I The Script sono pronti a tornare a distanza di tre anni dalla loro ultima pubblicazione. E’ infatti in uscita il singolo “Rain”, che anticipa il nuovo disco “Freedom Child”. Sul brano la band ha raccontato: "Dopo un lungo processo di realizzazione del nostro quinto album, è arrivata proprio alla fine “Rain”: è una canzone estiva e abbiamo pensato che solo i The Script avrebbero potuto far piovere in estate". Nel nuovo progetto discografico, registrato tra Londra e Los Angeles, ci sarà spazio per racconti di vita reale e sonorità inesplorate.
