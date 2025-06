Timothée Chalamet è Bob Dylan in “A complete Unknown”, dal 23 gennaio al cinema

New York, primi anni ‘60. Sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali, un enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva nel West Village con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana. Arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 gennaio “A complete Unknown”, il film che vede Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan.

A COMPLETE UNKNOWN, LA TRAMA

Il film, basato sul libro “Il giorno che Bob Dylan prese la chitarra elettrica” edito in Italia da Vallardi, è interpretato che da Chalamet anche da Edward Norton (Fight Club, Birdman), Elle Fanning (The Great, Maleficent), e Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), La storia parte dal 1961 per abbracciare tutto ciò che succede fino al 1965 e a quel Newport Folk Festival dove tutto cambierà. Il giovane Dylan nella pellicola diretta da James Mangold, stringe legami mentre cresce la sua irrequietezza nei confronti del movimento folk e, rifiutando di essere etichettato, compie una scelta controversa che risuona culturalmente in tutto il mondo.

A COMPLETE UNKNOWN, CONFERENZA STAMPA

Nella mattinata di venerdì 17 gennaio il regista James Mangold, assieme agli interpreti Timothée Chalamet, Edward Norton e Monica Barbato sono stati protagonisti di una conferenza stampa a Roma dove hanno raccontato com’è stato mettere in scena un film con il forte richiamo agli ideali passati che attraverso la musica smuovono le coscienze. Non è mancato anche un commento sulla situazione degli incendi che hanno colpito nei giorni scorsi l’area intorno a Los Angeles. Nel frattempo su tutte le testate specializzate e non solo, impazzano le immagini dell'ingresso decisamente fuori dal comune alla serata di gala londinese per la premiere del film, dove Timothée Chalamet ha sorpreso tutti arrivando al red carpet del BFI Southbank in sella a una bicicletta Lime, a noleggio.