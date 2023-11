Tommaso Paradiso: Tommy 2023, RTL 102.5 trasmetterà il concerto in diretta in radiovisione, martedì 28 novembre 2023 dal Mediolanum Forum di Assago

RTL 102.5 trasmetterà in diretta il concerto di Tommaso Paradiso del 28 novembre dal Mediolanum Forum di Assago (Milano). A partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

Il tour TOMMY 2023 è l’occasione per ascoltare live i brani del nuovo album “SENSAZIONE STUPENDA” e anche tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d’oro) e Magari No (disco d’oro), dall’album Space Cowboy (disco d’oro).

Tommaso Paradiso è uno degli autori che meglio racconta i sentimenti più diversi con un tratto poetico e allo stesso tempo realistico, attraverso uno sguardo unico e una penna capace di cogliere l'essenza.

Queste tutte le date di “TOMMY 2023”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti:

TOMMY 2023

Giovedì 16 novembre 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport - SOLD OUT

Domenica 19 novembre 2023 – Napoli @ PalaPartenope - SOLD OUT

Martedì 21 novembre 2023 – Bari @ PalaFlorio - SOLD OUT

Sabato 25 novembre 2023 – Padova @ Kioene Arena - SOLD OUT

Martedì 28 novembre 2023 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 2 dicembre 2023 – Catania @ PalaCatania - SOLD OUT

Mercoledì 6 dicembre 2023 – Torino @ Pala Alpitour