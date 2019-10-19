Torino, tenta di sgozzare la compagna, in passato aveva ucciso la fidanzata

Torino, tenta di sgozzare la compagna, in passato aveva ucciso la fidanzata

Torino, tenta di sgozzare la compagna, in passato aveva ucciso la fidanzata

Redazione Web

19 ottobre 2019, ore 15:00 , agg. alle 15:15

La donna aveva intenzione di lasciare l'uomo dopo aver scoperto dei suoi precedenti

Un uomo di trentasei anni di origini tunisine è stato arrestato a Torino per tentato omicidio dopo aver cercato di sgozzare la compagna, una torinese di 44 anni, che aveva intenzione di lasciarlo. La donna, sfregiata al volto, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maria Vittoria. L'aggressione da parte dell'uomo, Safi Mohamed il suo nome, si è verificata la scorsa notte in strada intorno all'una, quando ha colpito con una bottiglia di vetro la compagna, che voleva lasciarlo dopo avere scoperto che nel 2008 aveva ucciso a Bergamo la fidanzata ventunenne. Durante l'aggressione l'uomo l'ha gettata a terra e si è avventato su di lei con una bottiglia di vetro, cercando di sgozzarla davanti agli sguardi impietriti dei passanti che hanno chiesto aiuto. Ha poi cercato di scappare, ma è stato poi fermato dalla polizia, che aveva circondato la zona. La relazione tra i due era iniziata circa sei mesi fa. Quando la compagna aveva scoperto su internet i precedenti del tunisino, aveva deciso di lasciarlo. Il 9 giugno 2008, l'uomo aveva ucciso a Bergamo la sua fidanzata dell'epoca, Alessandra Mainolfi. Condannato a dodici anni di reclusione per omicidio, stava scontando la pena nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove usufruiva di un permesso per lavoro. "Siamo vicini alla vittima di questo ennesimo tentato femminicidio. Tema che rimane grave e urgente nel Paese" ha dichiarato il sindaco Chiara Appendino.

Argomenti

Aggressione
Donna
Torino

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Serie A, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, Cagliari-Juventus 1-0

    Serie A, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, Cagliari-Juventus 1-0

  • Donnavventura Reporter Experience chiude il suo viaggio in Tunisia. Nuova destinazione l'Egitto

    Donnavventura Reporter Experience chiude il suo viaggio in Tunisia. Nuova destinazione l'Egitto

  • Sci, Nicol Delago trionfa a Tarvisio: prima vittoria in Coppa del Mondo e festa azzurra nella discesa libera

    Sci, Nicol Delago trionfa a Tarvisio: prima vittoria in Coppa del Mondo e festa azzurra nella discesa libera

  • Accoltellato in classe da un compagno, muore studente 18enne, fermato l'autore

    Accoltellato in classe da un compagno, muore studente 18enne, fermato l'autore

  • E' morto Tony Dallara, la voce che cambiò la canzone italiana

    E' morto Tony Dallara, la voce che cambiò la canzone italiana

  • “Mai abusato di nessuna”: Julio Iglesias si difende dalle accuse

    “Mai abusato di nessuna”: Julio Iglesias si difende dalle accuse

  • Rozzano: morto un 70nne, colpito alla gola da una coltellata, accusato un marocchino di 21 anni

    Rozzano: morto un 70nne, colpito alla gola da una coltellata, accusato un marocchino di 21 anni

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Occhi ingenui” di Franco126 feat. Ele A, “Words” di Gabry Ponte e Sam Harper, “CANZONE D’AMORE” di Geolier e “Tutto tranne questo” di Irama

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Occhi ingenui” di Franco126 feat. Ele A, “Words” di Gabry Ponte e Sam Harper, “CANZONE D’AMORE” di Geolier e “Tutto tranne questo” di Irama

  • Demumu, boom dell’app cinese per segnalare di essere vivi

    Demumu, boom dell’app cinese per segnalare di essere vivi

  • Riccardo Magherini: Italia condannata per violazioni ai diritti dell'uomo dalla Corte Europea

    Riccardo Magherini: Italia condannata per violazioni ai diritti dell'uomo dalla Corte Europea

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, trovato il corpo della donna sepolto vicino all'azienda del marito

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, trovato il corpo della donna sepolto vicino all'azienda del marito

Ad Anguillara Sabazia, il cadavere ritrovato nel terreno della ditta di smaltimento rifiuti di Claudio Carlomagno è di Federica, scomparsa l'otto gennaio. Il marito è indagato per omicidio volontario

Taranto, operaio precipita nello stabilimento ex Ilva e muore. Proclamato uno sciopero di 24 ore

Taranto, operaio precipita nello stabilimento ex Ilva e muore. Proclamato uno sciopero di 24 ore

In corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente in cui è morto Claudio Salamida. Fim, Fiom e Uilm hanno indetto uno sciopero con inizio immediato in tutti i siti del gruppo

Rozzano: morto un 70nne, colpito alla gola da una coltellata, accusato un marocchino di 21 anni

Rozzano: morto un 70nne, colpito alla gola da una coltellata, accusato un marocchino di 21 anni

Il giovane nord africano è stato trovato in stato di agitazione,mentre tentava di suicidarsi lanciandosi la balconcino della casa, aveva già buttato mobili e suppellettili