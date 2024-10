Tragedia alle Cascate del Niagara, madre si suicida e trascina con sé i suoi due figli

Quelle che dovrebbero essere le cascate più belle al mondo, lunedì notte hanno accolto uno scenario completamente diverso da ciò che ci si aspetterebbe. Una giovane madre, che lavorava come consulente per la violenza domestica, ha tragicamente messo fine alla propria vita, compiendo un gesto folle: si è lanciata dalle famose cascate, decidendo di coinvolgere anche i suoi bambini Roman e Mecca. Da quanto riferito dalla polizia dello Stato di New York, la famiglia, originaria della zona di Niagara Falls, avrebbe scavalcato il guardrail raggiungendo così Luna Island.

La ricostruzione dei fatti

La polizia ha impiegato diversi giorni per chiarire la dinamica dei fatti e accertare che si trattasse di un gesto intenzionale. Le autorità hanno specificato che esistono numerose misure di sicurezza in quell’area, motivo per cui è stata scartata l’ipotesi di un incidente. Anche il portavoce della polizia ha dichiarato e confermato che si è trattato di un atto assolutamente volontario.





Le misure di sicurezza a Luna Island

Il Luogo in questione è situato lungo il versante settentrionale di Goat Island, ed è noto per le sue barriere di protezione che assicurano la massima sicurezza ai visitatori, data la sua vicinanza ai punti più pericolosi delle cascate.





Un lutto che sconvolge la comunità

La tragedia ha lasciato un’intera cittadina sotto shock e ha suscitato una profonda commozione nei residenti di Niagara Falls, i quali stanno esprimendo solidarietà e dolore per la perdita dei piccoli Roman e Mecca. Ci si domanda inoltre, la ragione per cui la donna non abbia avuto a disposizione un supporto psicologico, e venisse ignorata a tutti la sua situazione. Nonostante la famiglia, fosse ben conosciuta in tutta la zona, attualmente si sta’ cercando il motivo, che ha spinto la donna a commettere un gesto simile, anche se la polizia ha dichiarato che è difficile stabilirlo al momento.