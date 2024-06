Tragedia di Premariacco, ritrovato sulle sponde del fiume Natisone il corpo di Cristian

A tre settimane dalla tragedia, è stato trovato dai vigili del fuoco sulle sponde del fiume Natisone, in provincia di Udine, il corpo di Cristian Molnar, 25enne di origine romena ma residente in Austria. Era in uno specchio d’acqua non lontano dai punti in cui erano state trovate le due ragazze, Patrizia Cormos, di 20 anni, e Bianca Doros, di 23. Le ricerche mai interrotte hanno portato all’individuazione del cadavere. I tre ragazzi erano andati sul greto del Natisone per scattare alcune foto il 31 maggio scorso quando a causa della piena del fiume sono stati trascinati via dalla corrente. L'abbassamento del livello delle acque di questi ultimi giorni ha consentito il ritrovamento. Ricordiamo le dichiarazioni rilasciate nell’imminenza della tragedia dal legale della famiglia di Cristian: "Se i soccorsi fossero partiti tempestivamente, ovvero nel momento in cui la povera Patrizia li ha richiesti, oggi i ragazzi sarebbero vivi e a casa con i loro genitori. Dopo aver fatto anche un sopralluogo nella località della tragedia, mi colpisce molto la sottovalutazione della situazione iniziale. Mi aspetterei, da chi è preposto a ricevere telefonate e richieste d'aiuto una tale preparazione che, avendo notizie di una persona che si trova in quel posto preciso, sappia come intervenire. Forse quei primi momenti di sottovalutazione del pericolo hanno determinato che i ragazzi non siano stati salvati in tempo" Queste le parole pronunciate dall'avvocato che ha puntato il dito contro l'operato del numero unico emergenze 112.