“Tranquilli che scopro chi siete uno ad uno”: Fedez difende il figlio dalle minacce di morte su Twitter

Leone, il figlio del rapper Fedez, è stato preso di mira sui social. Le minacce sono iniziate sotto un post di Twitter. A corredo di una fotografia che ritrae il bambino in campo a San Siro con il calciatore Theo Hernandez durante la partita Milan-Frosinone, un utente Twitter ha scritto “Avete un proiettile, chi colpite?”. Il figlio del cantante milanese durante il match di domenica scorsa ha accompagnato il calciatore rossonero in campo, indossando la maglia della squadra avversaria. Il post d’odio è diventato virale, tanto da creare un susseguirsi di commenti contrastanti, tra chi difende la famiglia Ferragnez e chi alimenta le minacce contro il piccolo Leone. Questo ha scatenato la rabbia del padre, che ha postato una storia in difesa del figlio. “Ora avete un problema grosso… Tranquilli che scopro chi siete uno ad uno”, dice Fedez.

L’imbarazzo del piccolo Leone

Leone Lucia Ferragni ha accompagnato in campo Theo Hernandez. Per questa occasione speciale, il papà Fedez gli aveva consigliato di alzare la maglietta del Frosinone per mostrare quella della squadra milanese, ma il bambino, imbarazzato, una volta inquadrato dalla telecamera, ha fatto una smorfia impacciata e non è riuscito a far altro che rimanere immobile. Dopo il divertente episodio, il profilo Twitter ufficiale della Serie A ha postato la stessa immagine: “Un accompagnatore speciale per Theo”. Sotto gli utenti hanno mostrato indignazione, chiedendosi il perchè il figlio dei Ferragnez potesse essere considerato come speciale, mentre gli altri bambini no. Da lì sono iniziati i primi commenti negativi, fino ad arrivare al post che ha fatto arrabbiare papà Fedez.