Trans presa a manganellate a Milano, gli agenti: “Minacciati di morte”

Continua far discutere quanto successo nella mattina di ieri, quando una donna transgender di origini brasiliane è stata aggredita e presa a manganellate dalla polizia locale di Milano durante un arresto. L’aggressione è stata ripresa da un ragazzo con il proprio smartphone, rendendo pubblico il fatto. Al momento è in corso un’indagine interna al dipartimento della polizia del Comando 2 di Milano, di cui fanno parte gli autori del pestaggio.





La dinamica dell’aggressione

Secondo l’ultima ricostruzione la polizia sarebbe intervenuta in via Giocosa per la segnalazione di alcuni cittadini che ritenevano che la trans stesse urlando e disturbando i passanti. In seguito alla chiamata è stata inviata un’ambulanza per prelevare la donna, che però opponeva resistenza e, all’altezza di via Castelbarco, sarebbe riuscita a scappare dal veicolo. In quel momento la donna è stata colpita con uno spray al peperoncino e presa a colpi di manganello dalla polizia in maniera, a detta dei presenti, “sicuramente eccessiva rispetto alla resistenza che stava facendo la vittima”.