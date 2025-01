Tre italiani su quattro manderebbero i propri figli a lavorare in campagna

Gli italiani riscoprono la passione per le attività agricole. A testimoniarlo alcuni dati Censis ripresi da Coldiretti, secondo cui aumentano sensibilmente i genitori che valutano positivamente il lavoro nei campi e sarebbero felici se i propri congiunti trovassero un impiego nel settore.





I dati

Tre italiani su quattro, circa il 74%, sognano il lavoro nei campi per i propri figli o nipoti. Il trend di apprezzamento verso il lavoro agreste sembra abbia avuto un boost significativo proprio nel periodo della pandemia: già nel 2020, infatti, si rilevava un aumento del 30% dei cittadini che avrebbero consigliato questa strada ai propri pargoli. Si tratta di un vero e proprio mutamento culturale che, negli ultimi anni, ha influenzato anche le scelte relative al percorso scolastico. Non a caso, proprio nell’anno del Covid è stato registrato un aumento significativo degli studenti interessati agli indirizzi agricoli delle scuole superiori. In testa, gli istituti professionali in Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei prodotti del territorio e Gestione delle risorse forestali e montane, insieme agli istituti tecnici con indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria.

Insomma, la formazione nel nostro Paese in questo ambito è solida e lo testimonia anche il numero di attività italiane del settore condotte da giovani che hanno scelto di impegnarsi in agricoltura: sono 52mila gli imprenditori agricoli under 35 in Italia, tra chi ha continuato l’attività di famiglia e chi, invece, si è dedicato provenendo da altre esperienze. Un settore di eccellenza che – secondo dati elaborati dal Centro Studi Divulga – ci porta ai primi posti in Europa anche in termini di fatturato: la produzione standard nel nostro Paese è di 4.296 euro a ettaro, circa il doppio rispetto alla media Ue di 2.207 euro a ettaro.