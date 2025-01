Tregua a Gaza, due palestinesi uccisi dal fuoco di un tank israeliano

Almeno due palestinesi sono stati uccisi questa mattina dal fuoco di un tank israeliano a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. E’ quanto hanno riferito fonti locali. Si tratterebbe dello stesso episodio attribuito in precedenza a un attacco di artiglieria. Regge, comunque, tregua nonostante violazioni del cessate il fuoco. In Cisgiordania evacuazioni di massa a Jenin, dove sono 13 i palestinesi morti nel corso dell’operazione israeliana denominata “Muro di ferro”, operazione che punta a neutralizzare affiliati a Hamas e alla Jihad islamica palestinese. A Tel Aviv ore di attesa per le famiglie degli ostaggi rapiti il 7 ottobre del 2023. Questa sera dopo mezzanotte dovrebbe essere consegnato alle autorità dello stato ebraico l'elenco delle quattro donne, su sette ancora in ostaggio a Gaza, che saranno liberate sabato nel quadro degli accordi sulla tregua nella Striscia. Sabato prossimo, inoltre, per la prima volta Israele saprà ufficialmente da Hamas quanti ostaggi sono ancora in vita.





Israele vuole restare in Libano

Tel Aviv ha chiesto agli Stati Uniti un mese in più per ritirare le sue truppe dal Libano, alla vigilia della scadenza dei 60 giorni prevista per domenica dell'accordo di cessate il fuoco siglato con Hezbollah. Sono in corso trattattive in tal senso. Israele mira a lasciare uomini e carri armati nelle sue postazioni nel sud del Paese dei Cedri. "La valutazione è che Israele non si ritirerà da tutto il Libano meridionale e, in ogni caso, se resteremo, ciò avverrà in coordinamento con l'amministrazione Trump", ha detto un alto funzionario di Gerusalemme. Questa sera il gabinetto di sicurezza politica si riunirà anche per discutere la questione. Hezbollah ha annunciato che il periodo di 60 giorni per il ritiro definitivo di Israele dal territorio libanese scadrà domenica e che l'accordo dovrà essere pienamente e integralmente attuato. Non saranno accettate violazioni da parte dell'Idf, è stato precisato.