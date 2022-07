Trent’anni fa la strage di via D’Amelio. Tra ricordo e una verità negata, iniziative in tutta Italia

"Paolo Borsellino, come Giovanni Falcone e altri magistrati, fu ucciso dalla mafia perché, con professionalità, rigore e determinazione, le aveva inferto un colpo durissimo, disvelandone la struttura organizzativa e l'attività criminale. La mafia li temeva perché avevano dimostrato che non era imbattibile e che la Repubblica era in grado di sconfiggerla con la forza del diritto" . Inizia così il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio. Che sottolinea come "Paolo Borsellino aveva ferma convinzione che il contrasto alla mafia si realizzasse efficacemente non solo attraverso la repressione penale, ma soprattutto grazie a un radicale cambiamento culturale, a un impegno di rigenerazione civile, a cominciare dalla scuola e dalla società” . Poi un monito: " Il suo ricordo impone di guardare alla realtà con spirito di verità , dal quale l'intera comunità non può prescindere. Quell'anelito di verità che è indispensabile nelle aule di giustizia affinché i processi ancora in corso disvelino appieno le responsabilità di quel crudele attentato e degli oscuri tentativi di deviare le indagini, consentendo così al Paese di fare luce sul proprio passato e poter progredire nel presente" , dice il Capo dello Stato.

INIZIATIVE IN TUTTA ITALIA

Intanto il Paese non dimentica. Sono tante le iniziative di commemorazione previste per oggi. A partire da Palermo, dove dalle 10 il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi incontrerà in via D'Amelio le ragazze e i ragazzi che partecipano all'iniziativa "Coloriamo via d'Amelio", organizzata dal Centro studi 'Paolo e Rita Borsellino'. Sempre alle 10, il capo della polizia Lamberto Giannini deporrà una corona d'alloro all'interno dell'ufficio scorte della Questura; alle 11, in Cattedrale, la messa officiata dall'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. In serata si svolgerà invece la tradizionale fiaccolata da Piazza Vittorio Veneto in via D'Amelio, organizzata dal Forum 19 luglio. Ma tutta Italia si mobilita, con fiaccolate, mostre, dibattiti. A Reggio Calabria, per esempio, nello spazio adiacente l'ingresso del Castello aragonese è stata installata una panchina della memoria con la frase di Borsellino "se la gioventù le negherà il consenso, anche la mafia svanirà come un incubo". A Milano invece si parte alle 16.45, ai Giardini di via Benedetto Marcello intitolati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: cittadini, cittadine e istituzioni si incontreranno per osservare un minuto di silenzio accompagnato dalla sirena dei vigili del fuoco.