Trump presidente: raffica di ordini esecutivi nel primo giorno del suo mandato-bis

In effetti ha tenuto fede a tutti gli annunci della vigilia, il suo primo atto da 47esimo Presidente degli Stati Uniti è stata la firma di quei decreti a cui teneva particolarmente e che sono diventati un po’ il manifesto della sua campagna elettorale: a Donald Trump premeva firmare la grazia per gli insurrezionisti dell'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e lo ha fatto immediatamente, salvando 1500 persone coinvolte nelle rivolte, compreso il leader dei Proud Boys condannato a 22 anni di carcere per sedizione. Poi ha revocato 78 leggi emanate da Joe Biden. Via 4 alti funzionari dell'amministrazione precedente, e presto più un migliaio saranno licenziati, ha annunciato.

Clima, questo sconosciuto

Capitolo clima, protagonista di una battaglia al contrario, non per tutelarlo ma per affossarlo.Marcia indietro sulle auto green, stop all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, definito "unilaterale". Tra l’altro The Donald ha ripetuto più volte che presto riprenderanno le attività di estrazione di petrolio.

Migranti schiacciati dalle restrizioni di Trump

Una valanga di provvedimenti quelli firmati da Trump che, come anticipato dalle priorità della campagna elettorale, non poteva escludere il giro di vite sui migranti. Trump ha infatti anche dichiarato lo stato di "emergenza nazionale" al confine meridionale del Paese, con il Messico quindi, dando il via all'uso di risorse e personale del Pentagono che saranno schierati e utilizzati per costruire il muro di confine. Interrotto anche l'utilizzo di un'app che consente ai migranti di notificare alla US Customs and Border Protection la loro intenzione di entrare negli Stati Uniti e di programmare appuntamenti con le autorità di frontiera per richiedere asilo. Stop anche allo ius soli, concesso automaticamente a chi nasce negli Usa, fino a ora. Ora una serie di norme aggiuntive restringono questa possibilità.



Addio all’ Organizzazione mondiale della Sanità

America fuori dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), motivata dalla ''cattiva gestione della pandemia di Covid-19 e di altre emergenze sanitarie". Anche questo decreto, annunciato in campagna elettorale, è stato messo subito nero su bianco. E, come se non bastasse ,ci sono poi le intenzioni future. Andare su Marte e prendersi la Groenlandia. Ribattezzare il Golfo del Messico, Golfo d’America. Ed è solo un assaggio di quello che ci aspetta.