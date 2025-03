La telefonata tanto attesa tra Putin e Trump: quali sono le vere prospettive?

Oggi, tra le 16 e le 18 ora di Mosca (tra le 14 e le 16 in Italia), Vladimir Putin e Donald Trump si sentiranno al telefono. Una telefonata molto attesa che fa pensare a molte cose, soprattutto per quello che potrebbe accadere in Ucraina e per le risorse energetiche. I due leader,cosa si diranno? Che tipo di soluzioni potrebbero emergere? Le voci si rincorrono, e diversi scenari si prospettano a seconda di come si svilupperà questa conversazione. Sono in discussione territori, centrali nucleari, energia e delle possibili ripercussioni che tutto questo potrebbe avere per il futuro.

Un possibile accordo sui territori occupati: una soluzione o una concessione?

Uno dei temi più caldi che potrebbe entrare nella discussione è la situazione dei territori occupati dalle truppe russe in Ucraina. A oggi, Mosca ha il controllo di diverse zone, ma l'Ucraina non molla e la guerra continua a fare vittime. Trump, che in passato ha spesso parlato di porre fine ai conflitti con trattative, potrebbe provare a spingere Putin verso un possibile cessate il fuoco o una divisione dei territori. Non è detto che Putin accetti subito, ma potrebbe essere il primo passo verso un accordo. Questo non vuol dire che l'Ucraina accetterà senza obiezioni, anzi, molte fazioni interne potrebbero non vedere di buon occhio la cessione anche parziale di territori. In ogni caso, questa telefonata potrebbe segnare un primo tentativo di mettere fine a una parte del conflitto, sebbene con alti rischi di tensioni politiche.

Zaporizhzhia: la bomba nucleare in mezzo alla guerra

Un altro argomento che non potrà mancare nella conversazione è la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che da quando è stata occupata dai russi è diventata un simbolo del rischio che la guerra ha portato a livello globale. I bombardamenti, la possibile perdita di controllo della struttura e la preoccupazione per una possibile catastrofe nucleare sono temi che preoccupano tutti. Putin e Trump potrebbero trovare un punto di accordo per ridurre i rischi, magari concordando un cessate il fuoco temporaneo intorno alla centrale, con il coinvolgimento di Nazioni Unite o di altre forze internazionali per monitorare la situazione. Questo potrebbe tranquillizzare il mondo intero, ma è probabile che la Russia voglia mantenere un certo livello di controllo su questa zona, pur accettando misure di sicurezza per evitare incidenti.