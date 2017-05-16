U2, grande festa per i trent'anni di The Joshua Tree

16 maggio 2017

Arriva il singolo Red Hill Mining Town che anticipa l'edizione celebrativa dello storico album della band

La tappa a Vancouver del 12 maggio ha segnato non solo l'avvio del nuovo tour mondiale degli U2 ma anche l'inizio della grande festa del quinto album di studio della rock band irlandese "The Joshua Tree", album che tornerà con una edizione celebrativa il 2 giugno. La band sarà in tour in Italia il 15 e il 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.
Oltre alle 11 tracce dell’album, l’edizione super deluxe includerà anche registrazioni live del concerto del The Joshua Tree Tour del 1987 al Madison Square Garden, rarità e B-Sides dalle sessioni originali di registrazione dell’album. Nell’edizione deluxe ci saranno inoltre remix di Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite e Flood e un libro di 84 pagine con foto inedite scattate da The Edge durante la sessione fotografica del 1986 nel Mojave Desert.

