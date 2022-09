Ucraina, Il presidente Zelensky coinvolto in un incidente stradale, non è in gravi condizioni

Le circostanze in cui è avvenuto lo scontro sono ancora tutte da chiarire, ma la buona notizie è che il presidente Volodymr Zelensky non ha riportato gravi conseguenze nell’incidente in cui è rimasta coinvolta la sua vettura. A farlo sapere è il portavoce presidenziale, Serhii Nykyforov, in un post pubblicato su Facebook. In realtà al momento non sono molte le informazioni a disposizione. Nykyforov ha spiegato che l'auto di Zelensky si e' scontrata con un veicolo privato, ma non ha specificato quando questo sia avvenuto, né il luogo preciso. "Il presidente e' stato visitato da un medico: non sono state riportate ferite gravi", ha detto il portavoce aggiungendo che la dinamica di quanto avvenuto sarà accertata dalle forze dell’ordine. "I medici che accompagnano il capo dello Stato hanno prestato soccorso all'autista dell'auto privata e lo hanno messo su un'ambulanza", ha scritto ancora il portavoce di Zelensky. Pochi minuti dopo la dichiarazione l'ufficio del presidente ucraino ha diffuso il video del discorso serale che il leader pronuncia ogni giorno, ma con tutta probabilità era stato registrato ore prima.

La visita a Izyum

L’incidente sarebbe avvenuto al termine della lunga giornata che aveva visto Zelensky visitare Izyum, il piu' importante dei centri riconquistati dalla controffensiva nella regione di Kharkiv e dove sono state scoperte nuove atrocità compiute dall’esercito russo. "Prima, quando guardavamo in alto, cercavamo sempre un cielo blu. Oggi, quando guardiamo in alto, cerchiamo solo una cosa: la bandiera dell'Ucraina. Il nostro giallo-blu sventola gia' a Izyum liberata. E cosi' sara' in ogni citta' e villaggio ucraini. Ci stiamo muovendo in una sola direzione: avanti e verso la vittoria", ha dichiarato il presidente ucraino che ha omaggiato le sue truppe. Il leader ucraino ha anche assicurato che il prossimo passo sarà la Crimea:” "Il mio messaggio e' che torneremo. Non importa quello che i residenti dei territori occupati hanno sentito in questi otto anni dalla tv di propaganda. Non importa per noi. Lo sappiamo che la verita' e' dalla nostra parte. Non so quando accadra'. Nessuno lo sa. Verremo perche' questa e' la nostra terra e la nostra gente".