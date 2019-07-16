Ue, von der Leyen​, sarò nemica di chi vuole indebolire Europa

16 luglio 2019, ore 11:00
Le parole della candidata designata dai Ventotto alla presidenza della Commissione europea
Dazi, la presidente del Consiglio Meloni: “Il 15% è sostenibile”. Le opposizioni: “E’ una sconfitta”
Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico: “Altro che ponte, l’amicizia con Trump costerà caro all’Italia; Giuseppe Conte. leader del Movimento Cinque Stelle: “La realtà dei fatti per la nostra patriota della domenica è un pugno nello stomaco”
Via D’Amelio, 33 anni dopo l’Italia non dimentica: Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta eroi che vivono nel ricordo
Una strage mafiosa ma la verità è ancora lontana. Il Capo dello Stato Mattarella: “Un segno indelebile nella storia del Paese”. La premier Meloni: “Un sacrificio per la giustizia”. Il presidente della Camera Fontana: “Un esempio di coraggio e determinazione”
Regionali, Conte (M5S) ‘sblocca’ Ricci (PD), la segretaria Dem Elly Schlein: “Adesso andiamo a vincere”
Il leader 5 Stelle: “Non ci sono ragioni per un passo indietro sul candidato nelle Marche, nonostante l’inchiesta in corso”. Al contempo però l’ex presidente del Consiglio frena sull’alleanza organica del centrosinistra: “Noi pentastellati siamo indipendenti”