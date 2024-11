Ultimo, ecco La parte migliore di me, la canzone dedicata al figlio

La canzone di Ultimo per il figlio

Il figlio di Ultimo si chiamerà Enea?

La parte migliore di me: tutto sulla nuova canzone di Ultimo

Con un papà comenon poteva che andare così. È già tempo di dediche per il piccolo, come si dovrebbe chiamare il primogenito di Niccolò Moriconi e Jacqueline Luna. Papà Ultimo infatti ha annunciato pochi minuti fa che oggi, a mezzanotte, sarà pubblicata una nuova canzone.Si intitola La parte migliore di me e sarà una sorta di lettera indirizzata al bambino in arrivo. "Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me", ha scritto il cantautore romano su Instagram, proponendo un brevissimo video teaser.Il figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo nascerà tra pochi giorni a New York, dove la coppia si è trasferita ormai da qualche settimana. Il bambino dovrebbe chiamarsi Enea, come ha involontariamente spoileratoin diretta tv a Domenica In qualche settimana fa. "Un abbraccio e un augurio fantastico a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò che stanno a New York e che aspettano un bambino che si chiamerà Enea", ha detto Venditti, collega e amico di Ultimo. Sul nome del nascituro si rincorrevano voci già da tempo. Dopo la notizia della gravidanza, arrivata la scorsa estate durante un concerto allo stadio Olimpico di Roma, sui social era rimbalzata l'ipotesi che il nome scelto fosse Edoardo , in onore di un amico del cantante venuto a mancare da giovane. Alla fine, però, sembrerebbe che la giovane coppia abbia optato per Enea.La parte migliore di me sarà pubblicata sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe. Si tratta di una dedica a cuore aperto, intima, profonda e più che mai sentita a una nuova vita che sta per iniziare, caratterizzata da una melodia che intreccia il suono del pianoforte con l’intensità degli archi. Il cantautore romano, in attesa del primogenito, gioca a immaginare, ancor prima di poterlo abbracciare, i tratti del piccolo e tra affettuosi contrasti si interroga su chi diventerà.