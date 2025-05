Un anno di calcio, spicca su tutto il trionfo degli azzurri di Mancini ai campionati europei

TRICOLORE A WEMBLEY

Chiudiamo gli occhi, per un istante, e ripensiamo al 2021 sul fronte calcistico. La prima immagine che si impone sulle altre ci riporta alla notte dell’11 luglio, Londra: l’iconico arco di Wembley acceso dal tricolore italiano per celebrare il trionfo degli Azzurri agli Europei di calcio. All’inizio dell’avventura, un mese prima, ci credeva soltanto Roberto Mancini, il commissario tecnico che ha ridato vita e speranza alla Nazionale. Suo il merito di aver avviato un ricambio generazionale e soprattutto di aver trasferito alla squadra una mentalità offensiva e vincente. Poi, con il passare delle partite, con i successi in serie su Turchia, Svizzera, Galles, Austria, Belgio, Spagna in molti hanno riscoperto l’ottimismo e con questo spirito ci si è accostati alla finale contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Per sollevare la coppa l’Italia ha dovuto soffrire fino ai calci di rigore, le parate di Gigio Donnarumma ci hanno catapultato sul tetto d’Europa.





DI NUOVO IN PIAZZA A FESTEGGIARE

Ero a Wembley, quella sera: la radiocronaca della partita vissuta in collegamento con gli amici di “Noi Dire Gol”; la solita altalena di emozioni delle partite di calcio; alla fine ero felice e sudato, in quella postazione circondata da barriere di plexiglas tipica del periodo del Covid. In quei minuti l’Italia, dopo lunghissimi mesi di reclusione forzata, tornava a festeggiare in piazza, con caroselli di auto clacsonanti e tanti tricolori al vento. Grazie Azzurri! L’autunno, come spesso capita, ha un po’ annacquato gli entusiasmi estivi; e per arrivare al mondiale l’Italia dovrà passare attraverso la strettoia dei play off: il primo contro la Macedonia del Nord, poi eventualmente con la vincente della sfida tra Portogallo e Turchia. Non sarà semplice, il sorteggio non è stato fortunato. Ma se la Nazionale a marzo avrà ritrovato lo spirito e la condizione degli Europei, allora potrà battere chiunque. Anche Cristiano Ronaldo.