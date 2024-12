“Un anno di ricerche”: ecco le parole più googlate in Italia nel 2024

Siamo in pieno periodo natalizio, facciamocene una ragione. Anche nel caso in cui ci fossimo distratti, gli indizi che annunciano l’arrivo della fine dell’anno, ormai, li abbiamo tutti. Le strade si riempiono di luminarie; sui giornali si parla della legge di bilancio, con tutti gli scontri interni alle forze che animano la maggioranza di governo; si intavola la discussione sul decreto Milleproroghe; i partner iniziano a fare pressing per l’acquisto dei regali e gli amici chiedono: “quindi cosa fai a capodanno?”. A queste piccole tradizioni si aggiunge la pubblicazione del report curato da Google “Un anno di ricerche”: l’indagine che racconta quali sono i termini più digitati sul più celebre dei motori di ricerca. Vediamoli insieme, raggruppati nelle categorie suggerite dall'azienda:





Personaggi

Angelina Mango Kate Middleton Jasmine PaoliniGhali Geolier Imane Khelif Giovanni Allevi Donald Trump Mahmood Rose Villain

Addii

Sandra Milo Toto Schillaci Gigi Riva Paola Marella Alain Delon Luca Giurato Franco di Mare Luca Salvadori Liam Payne Shannen Doherty

Sport Olimpici

Ginnastica artistica Nuoto artistico Vela Arrampicata sportiva combinata Surf Skateboard Pallavolo femminile Pallavolo maschile Salto in alto Basketball

Perché…?

Iran attacca Israele Protestano gli agricoltori Israele attacca il Libano Mew e Matthew hanno lasciato Amici Si morde la medaglia Pedalano su Luna Rossa Esonero De Rossi Genoa Juve a porte chiuse Pasqua cambia sempre Mbappé ha la maschera

Cosa significa…?

All eyes on Rafah Cumbia Frascheria Intersessuale Stop al genocidio Acustico Infibulata Dissing Geolier Anno bisestile

Cosa fare a…?

Durazzo Gubbio in un giorno Ronda Shanghai Fiuggi Spoleto in un giorno Cadice Marrakech in 3 giorni Santa Cruz de Tenerife Santorini in un giorno