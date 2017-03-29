Un cane per educare bambini difficili

Redazione Web

29 marzo 2017, ore 14:58

Dall'Inghilterra un programma alternativo di supporto

Si chiama Rolo è un labrador dal pelo scuro ed è una vera e propria star in Inghilterra. Ma cosa ha di così speciale questo bel cane? E' uno dei protagonisti di un programma sperimentale di educazione supportato da Dogs Helping Kids (DHK) una associazione benefica che aiuta i bambini ma anche adolescenti a risolvere problemi comportamentali ed educativi. Dall'ordine alla spazzatura fino allo stare in classe. I risultati? Sorprendenti! Alla Hungtinton School in sole tre settimane i ragazzi hanno imparato le regole dettate dall'amico a quattro zampe. L'esperimento è ancora agli inizi anche perché sono solo cinque cani sono passati al programma triennale del Dogs Helping Kids (DHK) dal suo avvio nel 2013, tre stanno per essere certificati e altri 30 cuccioli arriveranno per l'addestramento. Un amico a quattro zampe è per sempre!

