Un francobollo per ricordare Stefano D'Orazio, anima dei Pooh. Ecco dove trovarlo...

Batterista. Scrittore. Videomaker prima di tutti gli altri, quando esistevano alle feste di compleanno o alle ricorrente importanti le famose "cineprese" a cassetta. Anima dei Pooh. Stefano D'Orazio, scomparso a causa delle complicazioni post Covid, viene ricordato con un francobollo celebrativo.

Dagospia ricorda un particolare legato alla famosa band. "Quando i Pooh vennero ricevuti da Giovanni Paolo II, D'Orazio raccontò che il Santo Padre gli aveva detto che tutte le mattine ascoltava Risveglio: "Gli piaceva quel nostro brano e, per quanto possa sembrare strano, conosceva anche altro della nostra attività", si legge sul sito di Roberto D'Agostino.

POSTE ITALIANE HA ANNUNCIATO L'EMISSIONE DEL FRANCOBOLLO

La notizia è ufficiale: il francobollo dedicato a Stefano D'Orazio ci sarà. Poste Italiane ha comunicato l’emissione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy del francobollo che farà parte della tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo”. Ci saranno soltanto 250 mila esemplari, stampati presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura di Maria Carmela Perrini.

UNA VIGNETTA PER RICORDARE IL GRANDE STEFANO

Un ritratto riproduce Stefano D’Orazio all'interno di una vignetta con la sua firma autografa. Sullo sfondo, poi, c'è sempre la sua batteria: elemento che l'ha contraddistinto in tutta la sua vita. Ma dove è possibile trovarlo? Poste Italiane, in un comunicato ufficiale, fa sapere che "sarà disponibile presso lo sportello dell’ufficio postale di RomaV.R.. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it". Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

LA STORIA D'AMORE CON TIZIANA

Una lunga storia d'amore. Che ha emozionato tutti. Stefano e Tiziana Giardoni , dopo dieci anni di fidanzamento, si sono sposati a Roma quando il batterista ha compiuto 69 anni. In prima fila tutti i Pooh. La notizia fa il giro della Rete. Testimone di nozze Barbara d'Urso, amica da una vita della coppia. Poi amici, quelli di sempre, fan. Tantissimi.

RIASCOLTA L'INTERVISTA DEI POOH SU RTL 102.5 CLICCA QUI