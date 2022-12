Un Natale da quasi 20 miliardi di euro. Anche se l'attenzione è a non sprecare, tra avanzi e regali riciclati

Quasi 20 miliardi di euro. È quanto hanno speso le famiglie italiane per le festività natalizie appena trascorse, tra cibo, viaggi e regali. Lo certifica il Codacons. Un Natale all'insegna del riciclo quello del 2022, che vede gli italiani molto attenti nel dare nuova vita agli avanzi di pranzi e Cenone e ai regali che non verrebbero utilizzati. Con un occhio al portafoglio ma anche al pianeta.





Ma gli italiani sono attenti a non sprecare anche nel caso del cibo. È quanto emerge da un'indagine di Coldiretti, secondo cui quasi 8 persone su 10 porteranno in tavola gli avanzi, che verranno riutilizzati in cucina oggi o prossimamente. Via libera dunque alla cucina del giorno dopo, con la trasformazione degli avanzi in nuovi piatti, tra polpettoni e frittate. Ma anche al congelatore, scelto dall'11% delle persone. Un'attenzione a non sprecare per motivi ambientali, etici ma anche economici, dando spazio alla fantasia.

La spesa maggiore, secondo il Codacons, è stata sostenuta dagli oltre 12 milioni di italiani che hanno scelto di spostarsi per Natale, generando un giro d’affari da 10,1 miliardi di euro tra trasporti, alloggi e ristoranti, voce quest'ultima, per cui si sono spesi complessivamente per il pranzo di Natale circa 350 milioni di euro. Più di 6 miliardi e mezzo sono finiti invece nei regali, anche se un dono su 4 sarà riciclato. Notevole l'incremento di coloro che metteranno il pacchetto ricevuto in vendita sul web, tra applicazioni, siti di e-commerce e social network.