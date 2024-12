Un problema informatico blocca tutti i voli di American Airlines, ora problema risolto

TUTTI A TERRA

Sembra la trama di un film di Natale. Tutti pronti a partire per ricongiungersi per la Vigilia, quando ecco l’imprevisto che fa saltare tutti i piani. Questa mattina American Airlines ha segnalato un grave problema tecnico, che ha mandato in tilt il traffico aereo negli Stati Uniti. Secondo le prime informazioni, un bug informatico ha bloccato il software che regola il bilanciamento dei pesi degli aerei.

PRIORITA' SICUREZZA

La decisione è stata drastica, tutti i voli di American Airlines in partenza dagli aeroporti USA sono stati cancellati. La compagnia in un comunicato ha spiegato, pur scusandosi per i disagi, che la priorità resta la sicurezza dei passeggeri: “La vostra sicurezza è la nostra massima priorità, una volta risolto il problema, vi faremo arrivare a destinazione in tutta sicurezza; il nostro team sta lavorando per risolvere il problema in modo che possiate tornare in tutta sicurezza dalla vostra famiglia”.

SI RIPARTE

Poi, come in ogni film di Natale che si rispetti, ecco il lieto fine: il problema è stato risolto in meno di due ore, i voli possono ripartire. Lo ha annunciato ufficialmente anche la FAA, la Federal Aviation Administration: “American Airlines ha segnalato un problema tecnico questa mattina e ha richiesto uno stop a terra a livello nazionale. Lo stop a terra è stato ora revocato”. Le autorità del volo non hanno ancora confermato ufficialmente i dettagli del problema tecnico, comunque sicuramente legato a problemi di natura informatica.