"Un valore inestimabile": il ringraziamento del Presidente Mattarella ai Volontari nella loro Giornata Mondiale

Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Onu, nel mondo sono 862,4 milioni le persone, dai 15 anni in su, che ogni mese si dedicano ad aiutare gli altri. Numeri diffusi in occasione della Giornata Internazionale dedicata al volontariato, sui cui si è espresso anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

MATTARELLA, "VALORE INESTIMABILE"

così il Presidente della Repubblica. Che aggiunge: ", come testimonia la mobilitazione spontanea che vediamo in aiuto delle comunità colpite da calamità e tragedie. Infine, rivolgendo il ringraziamento della Repubblica italiana ai volontari, Mattarella ricorda l'invito delle Nazioni Unite a "

I VOLONTARI NEL MONDO

E proprio secondo le Nazioni Unite, per costruire "dovremo fare affidamentoUna riflessione arrivata mentre si traccia un bilancio del fenomeno. L'ONU stima che circa il 6,5% delle persone in età lavorativa contribuisce al volontariato formale - cioè svolto attraverso organizzazioni - e il 14,3% al volontariato informale. Gli uomini si rivolgono maggiormente al primo, le donne a quello informale. Ma emerge anche un dato: per il volontariato la pandemia è stato un vero e proprio acceleratore, con tante persone che indipendentemente dal loro status sociale, dal sesso e dall'età, hanno scelto di dedicare il loro tempo ad aiutare gli altri.