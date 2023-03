Università, l'Italia migliora nel ranking mondiale. La Sapienza prima al mondo per studi classici

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Non solo Cambridge e Oxford, ma anche tante eccellenze italiane. Il nostro Paese è la settima nazione al mondo per qualità delle università, secondo la classifica stilata dal britannico Qs World University Ranking by subject. Una buona notizia per il nostro sistema, che nonostante alcune criticità, che restano, mostra segni di miglioramento.

I CRITERI

La classifica compara le prestazioni di 15.200 programmi universitari individuali frequentati da studenti di oltre 15.700 università in 93 Paesi e prende in considerazione la reputazione accademica, quella tra le aziende basata sull'opinione di, l’impatto delle pubblicazioni. La performance degli atenei italiani cresce complessivamente del 6.8%, con 56 università che ottengono 530 piazzamenti nelle 54 discipline accademiche che compongono la classifica.

LE 56 ITALIANE

L'Italia non solo si piazza bene ma vanta anche un primato mondiale: quello dell’, che si conferma per il terzo anno consecutivo la migliore per Studi Classici e Storia Antica. Seguono l'di Bologna e l'. Ma fanno bene anche, tra le altre, ilin Architettura e Design e Ingegneria, lain Economia, Marketing e Finanza, lain studi classici, lain Scienze Politiche.