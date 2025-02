Vacanze sulla neve: 8 milioni di italiani tra settimane bianche e weekend sugli sci

Sono 5,9 milioni gli italiani che hanno trascorso una settimana bianca nei primi due mesi del 2025: di questi 600.000 hanno trascorso anche uno o più weekend sulla neve. Invece, sono 2,3 milioni le persone che hanno optato per località sciistiche solo per il fine settimana. In totale, per il primo trimestre dell’anno si stimano circa 12 milioni di italiani che hanno scelto e sceglieranno le vacanze, tra le Alpi e gli Appennini, dedicate alla neve e agli scii, includendo anche coloro che vi si sono recati più volte nel corso del periodo interessato. A rilevarlo è il rapporto realizzato da Tecnè per la Federalberghi che calcola un giro di affari complessivo di 5,8 miliardi. La montagna resta una delle mete più amate dalle famiglie: secondo il report, il 37% di coloro che scelgono le località sciistiche si porta con sé uno o due bambini e/o ragazzi con meno di 18 anni. In generale, i criteri che determinano la scelta delle destinazioni sono principalmente le bellezze naturali; in percentuale inferiore i divertimenti insieme alla raggiungibilità della destinazione e, infine, il legame con il luogo. L’analisi di Tecnè ha anche approfondito la scelta di coloro che hanno optato per restare a casa: il 54,4% ha rinunciato per carenza di disponibilità economiche, mentre il 18% ha evitato la montagna a causa dell’aumento del costo della vita.





Le settimane bianche

Secondo il rapporto di Tecnè, una settimana bianca raggiunge una spesa pro capite media di circa 675 euro, che include trasporto, alloggio, cibo, corsi di sci, impianti e divertimenti. Di questa somma, il 28,9% è dedicato ai pasti, il 28% all’alloggio, il 19,6% ai trasporti, il 9% allo shopping e il 14,5% per tutte le altre spese, quali divertimenti, escursioni e gite. In merito all’alloggio, il report rivela che il 36,2% del campione preferisce le strutture alberghiere, il 22,8% opta per i B&B, il 15,6% invece si orienta su casa di amici e parenti. L'Italia si conferma la meta preferita dagli italiani per trascorrere la settimana bianca: il 73.7% ha scelto il nord Italia; il 22,3% il centro-sud Italia; solo il 3,9%, ha optato per una settimana bianca all'estero. Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto sono le regioni italiane che hanno segnalato le maggiori affluenze di italiani.





I weekend sulla neve

Coloro che scelgono di frequentare la montagna solo nei fine settimana tendono a preferire mete vicine alla propria residenza. Sebbene le destinazioni nelle regioni del centro e del sud Italia siano in crescita, le località del nord continuano a essere le più gettonate, come per le settimane bianche. La spesa media pro capite per chi ha trascorso solo i weekend sulla neve è stata di 273 euro, mentre per coloro che, oltre alla settimana bianca, hanno dedicato anche un fine settimana agli sport invernali, la spesa media è salita a 371 euro.