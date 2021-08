Vaccini, superati 71 mln di dosi somministrate. Corsa al Green pass

"Solo nella giornata di ieri sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di Green Pass", scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza, sul suo profilo Facebook. In base al report settimanale del governo aggiornato a stamattina sono 71.071.465 le dosi di vaccino al momento inoculate, con un incremento nell' ultima settimana di 3.316.075. E sono oltre 4,4 milioni gli italiani over 50 che non hanno fatto neanche una dose di vaccino.

I GIOVANI DANNO IL BUON ESEMPIO

Quasi un milione di under 19 sono vaccinati contro il Covid e nella fascia 16-19 anni uno su 2 ha fatto la prima dose. I dati sono in 2 nuove tabelle inserite per la prima volta nel report del governo.

SCUOLA, 100 MILIONI PER LO SCREENING E 358 PER LE SUPPLENZE

Cento milioni per effettuare uno "screening della popolazione scolastica" e 358 milioni per pagare chi dovrà sostituire il personale "assente ingiustificato". E' quanto prevede il decreto sull'obbligo del green pass nella scuola pubblicato in Gazzetta ufficiale. Intanto, di tutto il personale scolastico, sono 217.870 quelli che ad oggi non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino (il 14,87%) ed è polemica sulla possibilità di sanzionare i presidi per omesso controllo sulle misure di restrizione anti-Covid nelle scuole. I sindacati chiedono di eliminarle. Molto critica l'associazione dei presidi.

LE NORME SUL GREEN PASS, DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Anche nelle università si può derogare dall'uso della mascherina "qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di vaccinazione in corso di validità". Le verifiche sul possesso del Green pass all'università "sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università". Il decreto che introduce le nuove misure relative al green pass pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede inoltre anche che in zona bianca, il limite massimo di capienza per competizioni sportive e spettacoli aperti al pubblico sale al 35% mentre nei precedenti provvedimenti era al 25%. Per quanto riguarda invece gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerti, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, la capienza autorizzata è sempre del 35% ma "con un numero di spettatori non superiore a 2.500". E ancora i cittadini di San Marino, la maggior parte dei quali sono stati vaccinati con Sputnik, il farmaco russo non riconosciuto dall'Ema, saranno esentati dal dover esibire il green pass negli esercizi e nelle attività in cui è obbligatorio fino al 15 ottobre, la novità rispetto al testo circolato giorni fa è la proroga di un mese.

USA, OLTRE 100.000 CASI DI COVID AL GIORNO, PIU' DI UN ANNO FA

I nuovi casi di contagio da Covid negli Usa hanno superato la media di 100 mila giorno per la prima volta da febbraio, un livello più alto di quello della scorsa estate quando ancora non erano disponibili i vaccini. Lo riportano i media Usa. Anche la media dei ricoveri è aumentata in una settimana di oltre il 40% rispetto alla settimana precedente.