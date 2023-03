Valanghe in Norvegia, un morto tra 5 italiani coinvolti, due i feriti di cui uno grave, sono tutti del vicentino

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

La tragedia si è consumata tra le nevi delle montagne norvegesi, dove un gruppo di cinque italiani, tutti del vicentino, è rimasto coinvolto in una delle quattro valanghe che si sono abbattute nel nord del Paese. Secondo la Farnesina fanno parte di un gruppo di otto, tutti provenienti della stessa zona. Cinque hanno partecipato all’escursione, mentre altri tre sono rimasti in hotel e stanno bene. Sempre da quanto si apprende, alcuni avevano a disposizione zaini con aribag e per questo si sono salvati, sono rimasti infatti in superficie mentre la valanga travolgeva la comitiva. Altri hanno sbattuto contro gli alberi riportando diverse contusioni. Uno dei due feriti è in gravi condizioni ma è cosciente. Le sue condizioni sono definite critiche.





Giornata nera per le valanghe in Norvegia

Quanto accaduto è solo uno degli incidenti sulle cime norvegesi, con valanghe registrate anche in quattro zone della regione del Nord-Troms, per un bilancio complessivo di quattro morti. Il gruppo di italiani si trovava sul picco Kavringtinden, una montagna meta popolare degli escursionisti alta quasi 1.300 metri. Su quanto accaduto agli italiani, in conferenza stampa Morten Pettersen, della polizia di Troms ha solo confermato la morte di una persona. I media locali hanno parlato di operazione di salvataggio difficoltosa per le avverse condizioni meteo. Di certo è che tutte le persone rimaste coinvolte sono state recuperate e che la persona gravemente ferita è stata portata all'ospedale di Troms. Per quanto riguarda gli altri tre incidenti che si sono verificati nel Nord-Troms, uno è avvenuto nella località di Reinoya, una piccola isola di circa 300 abitanti. Una valanga ha investito una fattoria, trascinandola in mare. In acqua sono stati trovati morti un uomo e una donna, oltre a un centinaio di capi di bestiame. A Storlett, nel comune di Nordreisa, un’altra valanga ha coinvolto un altro gruppo di turisti stranieri e una persona è stata ritrovata senza vita. La quarta valanga si è verificata a Manndalen, nel comune di Kåfjord, e non ha provocato vittime.