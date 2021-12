Vanity Fair Stories, edizione fortunata: tanti ospiti per raccontare il presente e immaginare il futuro

Terza ed ultima giornata di Vanity Fair Stories 2021, il festival di Vanity Fair aperto a tutti i lettori e utenti, con RTL 102.5 radio ufficiale dell’evento. “Insieme. A new wave of creators” è stato il titolo di questa quarta fortunata edizione, che ha fatto da ponte tra le tante personalità della contemporaneità che si sono raccontate in un dialogo intenso e inedito. Protagoniste numerose personalità capaci di abbattere ogni barriera: musicisti, scrittori, artisti, figure chiave della cultura, sportivi, attori e registi.

Il racconto in diretta su RTL 102.5

Vanity Fair Stories 2021 si è svolta in forma ibrida, con incontri digitali e dal vivo. Per tutta la giornata di oggi, il racconto in diretta su RTL 102.5 ha reso possibile sentire la voce di tutti i protagonisti di questa edizione. Oltre alle dirette online, oggi è stato possibile assistere, muniti di Green Pass, ai talk in presenza, che si sono tenuti a The Space Cinema Odeon in via Santa Radegonda 8 a Milano.

Gli ospiti dell'ultima giornata di Vanity Fair Stories

Gli ospiti di oggi, che si sono alternati a partire dalle 10.30: Orchestra Esagramma, poi Stefano De Martino, Roshelle, Alberto Malanchino, Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon, Aka 7even, Martina Caironi, Federica Cesarini, Monica Contrafatto, Valentina Rodini (in collegamento), Rachele Somaschini, Gabriele Mainetti (in collegamento), Claudio Santamaria, Carolina Crescentini (in collegamento), Marina Cuollo, Daniela Scattolin, Virginia Valsecchi, Lodo Guenzi, Cristina Fogazzi (L'Estetista Cinica - in collegamento), Ariete, Orietta Berti, Salmo, Samuele Bersani e Ornella Vanoni (in collegamento), Silvia D'Amico, Simone Liberati, Gabriele Muccino, I fondatori e Germano Lanzoni de Il Milanese Imbruttito con i registi di Mollo tutto e apro un chiringuito, Arisa, Miriam Leone, Priscilla e Ignazio Moser e Dardust.