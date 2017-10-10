Vasco, a giugno 2018 "VascoNonStop Live" negli stadi

10 ottobre 2017, ore 18:08
agg. 04 maggio 2022, ore 12:49
Le date in via di programmazione: saranno "come minimo 7"
Dopo la grande festa da record del "ModenaPark 2017", tutti i fan aspettavano il grande annuncio del ritorno negli stadi. L'ultimo periodo pieno di rumours è sfociato in una conferma, arrivata oggi: Vasco Rossi è pronto per tornare con un tour negli stadi a giugno 2018. La tournée si chiamerà "VascoNonStop Live" e dal sito ufficiale promettono: "Gli stadi del 2018 sono in via di programmazione, non si sa ancora quanti saranno (…come minimo 7..) e dove, ma di sicuro saranno dei ritorni importanti!"
