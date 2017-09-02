Venezia 74 applaude Clooney: "Negli Usa tutti arrabbiati"

Presentato il film in concorso "Suburbicon"

George Clooney con Julianne Moore e Matt Damon ha presentato a Venezia 74 il suo film in concorso “Suburbicon”. “Tutti in America sono arrabbiati al massimo. - ha detto Clooney - Arrabbiati su come il Paese sta andando. Mentre giravamo sentivo discorsi elettorali che parlavano di muri da alzare e di come rendere forti e grandi gli States. Queste problematiche purtroppo non sono mai morte negli Usa".

“Suburbicon” è una commedia-thriller scritta dai fratelli Coen negli anni Ottanta che porta in scena l'America di allora come quella di oggi. Tutto parte nel 1959, nel quartiere di Suburbicon, ispirato al centro di Levittown (Pennsylvania), dove gli americani difendono la loro identità bianca.Qui arriva una famiglia di colore, i Meyers, che mette tutti in subbuglio. Ma questo nucleo familiare di afroamericani è davvero pulito e casto rispetto ai suoi vicini bianchi. Sicuramente rispetto alla famiglia di Gardner Lodge (Matt Damon), impacciato capofamiglia che vive con la moglie paralizzata, Margaret (Julianne Moore), la sorella di lei (ancora Julianne Moore) e il figlio adolescente Nick (il bravissimo Noha Jupe).

