Venezia 74, in gara l'ultimo italiano "Hannah"

Il film di Andrea Pallaoro chiude la rassegna del nostro Paese

A Venezia 74 l'ultimo giorno di programmazione dei film in concorso, in vista dell'assegnazione del Leone d'Oro di domani, vede la presentazione del quarto e ultimo film italiano in concorso: "Hannah" di Andrea Pallaoro. Il film è il ritratto intimo di una donna (Charlotte Rampling) che perde la sua identità e non riesce ad accettare la realtà che la circonda. Rimasta sola, alle prese con le conseguenze dell'arresto del marito, Hannah inizia a sgretolarsi. Buona accoglienza con applausi per la prima proiezione stampa.

