Venezia 74, in gara l'ultimo italiano Hannah

Venezia 74, in gara l'ultimo italiano "Hannah"

Venezia 74, in gara l'ultimo italiano "Hannah"

Redazione Web

08 settembre 2017, ore 11:42

Il film di Andrea Pallaoro chiude la rassegna del nostro Paese

A Venezia 74 l'ultimo giorno di programmazione dei film in concorso, in vista dell'assegnazione del Leone d'Oro di domani, vede la presentazione del quarto e ultimo film italiano in concorso: "Hannah" di Andrea Pallaoro. Il film è il ritratto intimo di una donna (Charlotte Rampling) che perde la sua identità e non riesce ad accettare la realtà che la circonda. Rimasta sola, alle prese con le conseguenze dell'arresto del marito, Hannah inizia a sgretolarsi. Buona accoglienza con applausi per la prima proiezione stampa.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Addio a Brigitte Bardot, icona ribelle della Francia: dal cinema alla battaglia per gli animali

    Addio a Brigitte Bardot, icona ribelle della Francia: dal cinema alla battaglia per gli animali

  • Salerno, aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi. Carmine Siano è ricoverato in gravi condizioni

    Salerno, aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi. Carmine Siano è ricoverato in gravi condizioni

  • Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2

    Serie A, Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2

  • Accoltellato in un raid nelle zone della movida, a Napoli, grave un 18enne, si costituiscono due minorenni

    Accoltellato in un raid nelle zone della movida, a Napoli, grave un 18enne, si costituiscono due minorenni

  • Arrestate 9 persone accusate di avere finanziato Hamas, la premier Giorgia Meloni esprime apprezzamento per l’operazione

    Arrestate 9 persone accusate di avere finanziato Hamas, la premier Giorgia Meloni esprime apprezzamento per l’operazione

  • Terrorismo, ad Hamas finanziamenti dall'Italia per sette milioni di euro. Nove gli arrestati

    Terrorismo, ad Hamas finanziamenti dall'Italia per sette milioni di euro. Nove gli arrestati

  • Sci: da Livigno a Semmering, fine 2025 con i giovani talenti azzurri

    Sci: da Livigno a Semmering, fine 2025 con i giovani talenti azzurri

  • Laura Mattarella, un onore e un dovere il ruolo da first lady

    Laura Mattarella, un onore e un dovere il ruolo da first lady

  • Le celebrazioni religiose di Natale con Papa Leone XIV. Il Pontefice, il Natale del Signore è il Natale della Pace

    Le celebrazioni religiose di Natale con Papa Leone XIV. Il Pontefice, il Natale del Signore è il Natale della Pace

  • 44 giorni a Milano-Cortina, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a RTL 102.5: “Pronti, ora il grande auspicio è la tregua olimpica”

    44 giorni a Milano-Cortina, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a RTL 102.5: “Pronti, ora il grande auspicio è la tregua olimpica”

Orietta Berti a RTL 102.5: “Sto lavorando con Danti per una grande sorpresa in occasione dei miei 60 anni di carriera”

Orietta Berti a RTL 102.5: “Sto lavorando con Danti per una grande sorpresa in occasione dei miei 60 anni di carriera”

Nel corso di “Password”, la cantante ha presentato “Chi Ama chiama”, il suo nuovo singolo, rilasciato il 28 novembre

The Book of Mormon arriva in Italia: il musical più irriverente di Broadway debutta stasera al TAM Teatro Arcimboldi

The Book of Mormon arriva in Italia: il musical più irriverente di Broadway debutta stasera al TAM Teatro Arcimboldi

Dal 10 al 21 dicembre a Milano una delle opere più intelligenti e provocatorie del teatro contemporaneo

Pio e Amedeo conquistano il botteghino: “Oi vita mia” è il film italiano più visto della stagione

Pio e Amedeo conquistano il botteghino: “Oi vita mia” è il film italiano più visto della stagione

Dopo un esordio solido, il film ha continuato a crescere settimana dopo settimana, arrivando a superare i 7 milioni di euro