Venezia 74, Italia in gara con "Ammore e malavita"

06 settembre 2017, ore 12:13
Il musical firmato dai Manetti Bros. e interpretato da Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini e Carlo Buccirosso
Terzo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia: la commedia musicale in salsa partenopea e neomelodica "Ammore e malavita", firmata dai Manetti Bros. Nel cast Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini e Carlo Buccirosso. Il musical racconta il dilemma tra amore e malavita, cui si trova di fronte un killer di camorra quando si rende conto che la persona che è chiamato ad uccidere è in realtà il suo grande amore dell'adolescenza mai dimenticato.
