Verona, si ribalta trenino in parco divertimenti, 7 feriti

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, coadiuvati da un elicottero e tre ambulanze

Sette persone sono rimaste ferite nel ribaltamento di un trenino monorotaia all'interno di Movieland, area a tema dedicata al cinema nel parco divertimenti di Canevaworld, a Lazise, in provincia di Verona. Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente. In soccorso dei feriti sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elicottero di Verona Emergenza e tre ambulanze. Tre feriti sono stati trasportati a Verona, al Polo Confortini di Borgo Trento, altri quattro all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda. La monorotaia permette ai visitatori di attraversare il parco osservandolo dall'alto. Nessuna delle sette persone rimaste coinvolte nell'incidente sarebbe in gravi condizioni, secondo le prime informazioni provenienti dai soccorritori. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei Carabinieri.

