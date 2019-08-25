Verona, si ribalta trenino in parco divertimenti, 7 feriti

Verona, si ribalta trenino in parco divertimenti, 7 feriti

Verona, si ribalta trenino in parco divertimenti, 7 feriti

Redazione Web

25 agosto 2019, ore 19:45

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, coadiuvati da un elicottero e tre ambulanze

Sette persone sono rimaste ferite nel ribaltamento di un trenino monorotaia all'interno di Movieland, area a tema dedicata al cinema nel parco divertimenti di Canevaworld, a Lazise, in provincia di Verona. Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente. In soccorso dei feriti sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elicottero di Verona Emergenza e tre ambulanze. Tre feriti sono stati trasportati a Verona, al Polo Confortini di Borgo Trento, altri quattro all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda. La monorotaia permette ai visitatori di attraversare il parco osservandolo dall'alto. Nessuna delle sette persone rimaste coinvolte nell'incidente sarebbe in gravi condizioni, secondo le prime informazioni provenienti dai soccorritori. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei Carabinieri.

Argomenti

Feriti
Movieland
Parco divertimenti
Trenino
Verona

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • “ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

    “ANTOLOGIA DELLA VITA E DELLA MORTE”: Irama presenta il nuovo album a RTL 102.5

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “velo sugli occhi” di Angelina Mango, “IL CODICE DELL’ANIMA” di Clementino, LDO feat. Gigi d’Alessio, “GONE GONE GONE” di David Guetta, Teddy Swims, Tons And I, “Tears”

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “velo sugli occhi” di Angelina Mango, “IL CODICE DELL’ANIMA” di Clementino, LDO feat. Gigi d’Alessio, “GONE GONE GONE” di David Guetta, Teddy Swims, Tons And I, “Tears” di Sabrina Carpenter e “Space” di Zerb, Odeal And Victor Ray

  • Six Kings Slam:Sinner abbatte Djokovic e ritrova Alcaraz

    Six Kings Slam:Sinner abbatte Djokovic e ritrova Alcaraz

  • “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5: sabato 27 giugno 2026 Gabry Ponte torna a far ballare l'Italia

    “SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5: sabato 27 giugno 2026 Gabry Ponte torna a far ballare l'Italia

  • Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

    Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

  • Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

    Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

  • Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

    Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

  • Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

    Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

  • Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

    Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

  • Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

    Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

Un giovane è stato denunciato per aver diffuso immagini intime della ex. La polizia lo ha fermato dopo le minacce alla giovane. Ammonimento del questore

Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

È accaduto nella notte. L'assassino ha raccontato di aver incontrato la vittima per caso e di aver agito in preda alla rabbia, perché in passato Taormina avrebbe importunato la sua fidanzata

Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

Brescia: per il pestaggio di una guardia giurata, fermato un 23enne tunisino, gli sarà revocato lo status di rifugiato

E' stato arrestato al confine con la Francia, a Ventimiglia, mentre cercava di lasciare l'Italia. Insieme a un'altra persona aveva picchiato un responsabile della sicurezza di un supermercato, dopo un tentativo di furto