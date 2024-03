Verso il Codice dello Spettacolo, oggi l'incontro del Ministero della Cultura dedicato alla Danza

La prima di quattro giornate volute dal Ministero della Cultura e dedicate ai vari universi dell’arte, la musica, il teatro, lo spettacolo viaggiante, per confrontarsi con gli operatori del settore sul primo Codice dello Spettacolo, che presto vedrà la luce. Oggi è stata la volta della danza.





LE STAR DELLA DANZA

Presenti il Ministro Gennaro Sangiuliano, il Sottosegretario Gianmarco Mazzi, il Direttore generale dello spettacolo Antonio Parente e una vera e propria task force di artisti che hanno offerto la loro esperienza. Da Eleonora Abbagnato a Lorella Cuccarini, da Giuliano Peparini a Luca Tommassini, oltre a Roberto Bolle, che il 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, porterà in prima serata un grande spettacolo su Rai1. Professionisti che si sono confrontati con le istituzioni per portare avanti le istanze del loro settore, troppo spesso trascurato in questi anni.





GLI OBIETTIVI

Garantire maggiore opportunità lavorative, con un occhio soprattutto ai più giovani, aumentare le possibilità di formazione, eliminare le disparità nei finanziamenti alle discipline artistiche: sono solo alcuni dei punti emersi nell'incontro di oggi. Sui finanziamenti, in particolare, ha voluto soffermarsi il Sottosegretario Mazzi, spiegando che ad oggi solo per il cinema vengono stanziati 750 milioni di euro. Per tutte le altre espressioni artistiche 450 milioni, che vanno divisi nei vari settori. Ecco perchè diventa importante selezionare meglio quali progetti finanziare. Privilegiando - sottolinea Mazzi - le storie dei simboli dell'Italia nel mondo. Saranno poi aggiunti due nuovi corpi di ballo tra le fondazioni lirico sinfoniche, si pensa a Firenze-Bologna e Verona-Venezia.





IL CODICE

Tutti interventi da far confluire nel nuovo Codice dello Spettacolo.ha spiegato il sottosegretario." ha detto. Un lavoro che punta a dare maggiore autorevolezza a tutto il settore dello spettacolo, sempre più eccellenza.