Verso la 66esima edizione dell’Eurovision 2022, fuori la Russia, Mahmood e Blanco cambieranno "Brividi"

L’EUROVISION E L’ESCLUSIONE DELLA RUSSIA

Sarà in Italia la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Il Festival musicale internazionale si terrà al PalaOlimpico di Torino, qui in Italia grazie alla vittoria dei Måneskin nella scorsa edizione a Rotterdam con “Zitti e Buoni”. L’Eurovision si svolgerà dal 10 al 14 maggio e sarà la terza edizione nel nostro Paese. Dopo l’invasione dell’Ucraina, l’EBU, ossia l’ente organizzatrice dell’evento, ha deciso l’esclusione della Russia dal concorso. Il Paese non potrà inviare alcun artista a Torino. L’EBU ha comunque chiarito la sua struttura apolitica e assicura l’impegno a proteggere i valori di una competizione culturale volta a unire attraverso la musica.

MAHMOOD E BLANCO CAMBIERANNO “BRIVIDI”

Dopo il grande successo arrivato in seguito alla vittoria del Festival di Sanremo 2022, il duo sarà costretto a modificare il testo di “Brividi”. La canzone infatti non rispetta i criteri del regolamento del festival europeo e dovrà essere accorciata di 30 secondi visto il limite di 3 minuti. Ad occuparsene in questi giorni è il produttore, Michele Zocca, protagonista con i due ragazzi sul palco di Sanremo. Mamhood ha affermato che tagliare trenta secondi di un pezzo non è semplice, ma ha giurato che la canzone sarà comunque bellissima. Lo scorso anno accadde una situazione analoga con “Zitti e Buoni” dei Måneskin. La canzone infatti non rispettava la durata e inoltre i ragazzi dovettero rimuovere le parolacce contenute nel testo.

GLI ITALIANI IN GARA

Sul palco dell’Eurovision ci saranno altri protagonisti conosciuti e apprezzati dal pubblico italiano. Partendo da Achille Lauro, che a Sanremo si è classificato al quattordicesimo posto con “Domenica”, ma ha vinto la prima edizione di “Una voce per San Marino”, un trionfo che lo porterà di diritto a Torino. Un'altra artista che parteciperà sarà la cantautrice e pianista Emma Muscat, che ha preso parte alla diciottesima edizione del talent “Amici” arrivando fino alla semifinale. Parteciperà rappresentando Malta, suo paese d’origine. La cantante salirà sul palco dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest di Malta con il brano “Out of Sight”.