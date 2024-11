Via Montenapoleone a Milano ha gli affitti più cari al mondo, lo dice una ricerca americana

Giunta alla sua 34° edizione, il rapporto Main Streets Across the World del gruppo immobiliare americano Cushman & Wakefield classifica il valore commerciale delle più importanti vie del lusso di tutto il mondo.

GLI AFFITTI GLOBALI

138 le città monitorate in tutto il mondo, e tutte hanno registrato una crescita degli affitti su basa annua. La competizione tra rivenditori per gli spazi limitati nel cuore delle metropoli più affollate del globo ha aumentato la domanda di locali commerciali, facendo aumentare il prezzo dei canoni. La crescita degli affitti è stata particolarmente robusta negli Stati Uniti. Ciò segna un significativo rialzo rispetto agli anni precedenti e sottolinea la forza del mercato americano nel panorama globale della vendita al dettaglio.

LE CLASSIFICHE

Le classifiche delle vie principali più iconiche del mondo sono cambiate in modo significativo da quella del 2023. Via Montenapoleone a Milano ha ora superato la Fifth Avenue di New York diventando la destinazione commerciale più costosa al mondo, con affitti medi che raggiungono i 20.047 $ al metro quadrato all'anno rispetto ai 20.000 $ della Fifth Avenue. Questo cambiamento è attribuito alla forte crescita degli affitti negli ultimi due anni e all'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro statunitense quest'anno. Anche New Bond Street a Londra, con un valore di affitto di 17.062 $ al metro quadrato all'anno, è salita in classifica e ha superato Tsim Sha Tsui di Hong Kong, dove i valori di affitto misurano 16.007 $ al metro quadro all'anno. L'Avenue des Champs-Élysées a Parigi è riuscita a mantenere la sua quinta posizione, sebbene il divario con la sesta si sia ridotto in seguito alla forte crescita del 25% anno su anno nel quartiere Ginza di Tokyo. Nella classifica europea, che comprende più di una strada per Paese, Via Condotti e Piazza di Spagna a Roma si sono piazzate al terzo e al decimo posto confermando l’importanza dell’Italia nel mondo del retail in Europa

LE 10 VIE PIU’ CARE

01/ Via Montenapoleone, Milano, Italia

02/ Fifth Avenue, New York, Stati Uniti

03/ New Bond Street, Londra, Regno Unito

04/ Tsim Sha Tsui, Hong Kong, Grande Cina

05/ Avenue des Champs-Élysées, Parigi, Francia

06/ Ginza, Tokyo, Giappone

07/ Pitt Street Mall, Sydney, Australia

08/ Myeongdong, Seoul, Corea del Sud

09/ Bahnhofstrasse, Zurigo, Svizzera

10/ Kohlmarkt, Vienna, Austria





IMPATTO ECONOMICO

Le mutevoli condizioni economiche, che di recente si sono concentrate su inflazione e tassi di interesse, hanno effetti di vasta portata sulle vie principali. I rivenditori devono adattarsi a queste condizioni per mantenere il loro vantaggio competitivo. Gli alti tassi di interesse e l'alta inflazione hanno creato una crisi del costo della vita, generalmente smorzando la fiducia dei consumatori e delle aziende. Con l'arrivo dei tagli dei tassi di interesse, abbiamo assistito per la prima volta a continui miglioramenti nella fiducia delle aziende, con il sentiment dei consumatori che ha iniziato a seguire. Si prevede che ulteriori tagli dei tassi di interesse forniranno ulteriore stimolo economico.

PARTNERSHIP TRA PRESENZA FISICA E DIGITALE

“La forza delle vie principali risiede nel potere della presenza fisica” scrive il sito immobiliare. “I rivenditori riconoscono il valore di sedi di alta qualità, che fungono da convincenti espressioni del marchio. I negozi fisici offrono un'esperienza tattile che le piattaforme digitali non possono replicare. Creano una connessione tra il marchio e il cliente, migliorando la fedeltà e il coinvolgimento. I canali digitali, tuttavia, svolgono un ruolo fondamentale e quindi i rivenditori continuano a tendere verso l'integrazione dell'esperienza digitale sia all'interno che all'esterno delle sedi fisiche, piuttosto che sostituirne completamente una con l'altra. Questa partnership tra i regni fisico e digitale è parte integrante della cura delle esperienze fiorenti nelle vie principali”. Le vie commerciali super-prime, spesso dominate da marchi di lusso, stanno ora attraendo settori diversi come sport, cosmetici e benessere.