Violenza donne, aumentate del 79,5% le chiamate al numero di emergenza durante il lockdown

Il lockdown del 2020 ha visto crescere gli episodi di violenza domestica nei confronti delle donne. Secondo i dati Istat, infatti, lo scorso anno, le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019 . Le richieste di aiuto sono arrivate sia per telefono, sia via chat (+71%). L'analisi è contenuta nello studio 'Le richieste di aiuto durante la pandemia'.





I dati durante il lockdown

Lo studio dell'Istat evidenzia anche i periodi in cui si sono concentrate, maggiormente, le richieste di aiuto. Il boom di chiamate si è registrato durante il primo lockdown, quando tutta Italia era chiusa in casa, in particolare a partire da fine marzo a maggio 2020 . Ad aprile dell'anno scorso, per esempio, il numero di chiamate è aumentato del 176,9% rispetto allo stesso mese del 2019, mentre a maggio le richieste di aiuto sono cresciute del 182,2% rispetto a maggio 2019. Un altro momento dell'anno in cui il 1522 è stato preso d'assalto è stato il 25 novembre , la giornata in cui si ricorda la violenza contro le donne, probabilmente anche per effetto della campagna mediatica.





Le donne subiscono soprattutto violenza fisica