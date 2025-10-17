Visita di Stato dei Reali d’Inghilterra in Vaticano il 23 ottobre

I Reali d'Inghilterra saranno in Vaticano il prossimo 23 ottobre in visita di Stato, nell'anno del Giubileo, come aveva fatto la regina Elisabetta nell'Anno Santo del 2000. Carlo e Camilla, alle 11, saranno ricevuti in udienza da papa Leone XIV nella Biblioteca del Palazzo Apostolico. Ci saranno poi incontri paralleli. Alle 11.45 il sovrano incontrerà il segretario di Stato, card. Pietro Parolin, mentre la consorte visiterà la Cappella Paolina. Seguirà alle 12.10, nella Cappella Sistina, un momento di preghiera guidato dal pontefice e dall'arcivescovo di York Stephen Cottrell. L'arcivescova di Canterbury, Sarah Mullally, la prima donna a ricoprire tale carica, non ci sarà perché è stata designata ma si insedierà solo a marzo 2026. Re Carlo III sarà il primo sovrano britannico a pregare pubblicamente con il Papa dai tempi della Riforma anglicana di 500 anni fa. ''Re Carlo è anche il capo della chiesa anglicana e ha desiderato che la visita in Vaticano includesse anche un momento spirituale di preghiera col Papa'', ha spiegato mons. Flavio Pace, segretario del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani. La visita del Reali a Roma proseguirà nel pomeriggio con una tappa nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura dove il sovrano sarà insignito di un titolo onorifico ad personam e al Collegio Beda.





La nota di Buckingham Palace

“Le Loro Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla si uniranno a Sua Santità Papa Leone XIV per celebrare l'Anno Giubilare 2025. La storica visita segnerà il primo incontro delle Loro Maestà con Papa Leone XIV dalla sua elezione, avvenuta nel maggio scorso, e costituirà un momento significativo nelle relazioni tra la Chiesa cattolica e la Chiesa d'Inghilterra, di cui Carlo è Governatore Supremo. L'occasione rifletterà il tema del Giubileo - camminare insieme come Pellegrini di Speranza - e riconoscerà il lavoro ecumenico compiuto da entrambe le parti”.



