Viterbo: arrestati due cittadini turchi armati, allarme alla sfilata della macchina di Santa Rosa per possibile attentato

Viterbo: arrestati due cittadini turchi armati, allarme alla sfilata della macchina di Santa Rosa per possibile attentato

Viterbo: arrestati due cittadini turchi armati, allarme alla sfilata della macchina di Santa Rosa per possibile attentato Photo Credit: ANSA/GIANLUIGI BASILIETTI

Maria Paola Raiola

04 settembre 2025, ore 15:00

Nel corso del tradizionale evento religioso, due cittadini turchi segnalati da un cittadino che si è insospettito per i loro movimenti sono stati arrestati. Erano ospiti di un b&b in centro, forse progettavano di far evadere un boss turco detenuto a Viterbo

Non hanno risposto alle domande del magistrato inquirente i due cittadini turchi arrestati ieri sera a Viterbo nel corso di un’operazione delle forze dell’ordine che avrebbero così scongiurato il rischio che venisse colpita la folla di fedeli, riuniti nella città laziale, per assistere al trasporto della macchina di Santa Rosa, un evento religioso molto seguito a cui avrebbe assistito anche il Ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani e per cui era accreditato anche l'ambasciatore israeliano, a cui è stato poi chiesto di rinunciare alla presenza. I due turchi risiedevano in un b&b di Viterbo e a segnalarli alla polizia è stato un cittadino che ha notato in loro  alcuni  atteggiamenti sospetti. Nella loro camera sono state ritrovate le armi già posizionate di fronte alle finestre, per sparare sulla folla. 

CHE COS'E' LA MACCHINA DI SANTA ROSA?

  La macchina è una torre imponente, alta 30 metri e pesante circa 5 tonnellate, sormontata dalla statua della Santa, patrona di Viterbo. Ogni anno, nella notte del 3 settembre, circa 100 uomini chiamati “Facchini di Santa Rosa” trasportano a spalla questa straordinaria struttura lungo un percorso di 1200 metri nel centro storico di Viterbo, creando uno spettacolo mozzafiato carico di emozione e devozione.Sono migliaia i fedeli e i turisti che arrivano a Viterbo per assistere a un evento religioso che è stato dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità, dall'Unesco.

 PISTA INVESTIGATIVA PORTA A BOSS TURCO, IN CARCERE A VITERBO

L’ipotesi investigativa più concreta è che i due fermati, di 31 e 21 anni, in possesso di armi automatiche pronte all’uso avessero in mente di far evadere il boss turco Boris Byun, detenuto nel carcere cittadino. I due sono stati arrestati alle 18, poche ore prima della tradizionale sfilata della macchina, che è avvenuta a luci accese, per motivi di sicurezza,,quando invece per tradizione avviene al buio. Soddisfazione per la conclusione positiva della vicenda è stata espressa dalla premier Meloni''Complimenti al prefetto di Viterbo, al capo della Polizia e a quanti sono stati coinvolti nella gestione della complessa giornata di ieri a Viterbo", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi

Argomenti

arresti
attentato
macchinaSantaRosa
mafiaturca
Viterbo

Gli ultimi articoli di Maria Paola Raiola

Mostra tutti
  • Caso Grillo jr: salta la sentenza nel processo per violenza sessuale di gruppo, a Tempio Pausania

    Caso Grillo jr: salta la sentenza nel processo per violenza sessuale di gruppo, a Tempio Pausania

  • Israele punta alla conquista di Gaza City: occupazione militare ed evacuazione dei residenti, per colpire Hamas

    Israele punta alla conquista di Gaza City: occupazione militare ed evacuazione dei residenti, per colpire Hamas

  • In vigore i dazi di Trump; trionfale il Presidente Usa, miliardi di dollari stanno affluendo qui

    In vigore i dazi di Trump; trionfale il Presidente Usa, miliardi di dollari stanno affluendo qui

  • Usa-Russia: colloquio tra l'inviato di Trump, Steve Witkoff, e Vladimir Putin

    Usa-Russia: colloquio tra l'inviato di Trump, Steve Witkoff, e Vladimir Putin

  • Bari: tre ciclisti travolti e uccisi da un'auto a Terlizzi, altri due feriti, indagato l'automobilista

    Bari: tre ciclisti travolti e uccisi da un'auto a Terlizzi, altri due feriti, indagato l'automobilista

  • Giubileo dei giovani: a Roma la pacifica (e allegra) invasione dei fedeli del futuro, attesi un milione di ragazzi

    Giubileo dei giovani: a Roma la pacifica (e allegra) invasione dei fedeli del futuro, attesi un milione di ragazzi

  • Ucciso e fatto a pezzi: la mamma confessa, ho fatto una cosa mostruosa, delitto commesso una settimana fa

    Ucciso e fatto a pezzi: la mamma confessa, ho fatto una cosa mostruosa, delitto commesso una settimana fa

  • Orrore senza fine a Gaza, decine di morti nei raid israeliani, nelle ultime ore, e l'Onu avverte: aiuti non bastano

    Orrore senza fine a Gaza, decine di morti nei raid israeliani, nelle ultime ore, e l'Onu avverte: aiuti non bastano

  • Piccoli schiavi invisibili: Save the Children denuncia la condizione di 12 milioni di minori nel mondo

    Piccoli schiavi invisibili: Save the Children denuncia la condizione di 12 milioni di minori nel mondo

  • A Gaza si continua a morire, l'Onu denuncia: quasi mille morti in sei settimane alle file per gli aiuti

    A Gaza si continua a morire, l'Onu denuncia: quasi mille morti in sei settimane alle file per gli aiuti

Aggressione in Autogrill alle porte di Milano, 4 persone indagate, anche per turista aggravante odio razziale

Aggressione in Autogrill alle porte di Milano, 4 persone indagate, anche per turista aggravante odio razziale

La rissa avvenuta una settimana fa tra un gruppo di palestinesi e una famiglia francese di religione ebraica a Lainate

Aggressione omofoba a Catania, i provvedimenti della procura contro due ragazzi, un terzo è minorenne

Aggressione omofoba a Catania, i provvedimenti della procura contro due ragazzi, un terzo è minorenne

Il pestaggio avvenne il 26 aprile in un noto pub del centro città, ile vittime furono salvate da una ragazza che spruzzò uno spray al peperoncino, e da un opratore ecologico

Madonna di Trevignano, ci sarà un processo per truffa aggravata, chiuse le indagini della procura di Civitavecchia

Madonna di Trevignano, ci sarà un processo per truffa aggravata, chiuse le indagini della procura di Civitavecchia

Le apparizioni mariane e la trasudazione della statuina dichiarate false dalla chiesa cattolica, tra i presunti truffati anche un fedele che donò ben 123mila euro