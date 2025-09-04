Viterbo: arrestati due cittadini turchi armati, allarme alla sfilata della macchina di Santa Rosa per possibile attentato

Non hanno risposto alle domande del magistrato inquirente i due cittadini turchi arrestati ieri sera a Viterbo nel corso di un’operazione delle forze dell’ordine che avrebbero così scongiurato il rischio che venisse colpita la folla di fedeli, riuniti nella città laziale, per assistere al trasporto della macchina di Santa Rosa, un evento religioso molto seguito a cui avrebbe assistito anche il Ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani e per cui era accreditato anche l'ambasciatore israeliano, a cui è stato poi chiesto di rinunciare alla presenza. I due turchi risiedevano in un b&b di Viterbo e a segnalarli alla polizia è stato un cittadino che ha notato in loro alcuni atteggiamenti sospetti. Nella loro camera sono state ritrovate le armi già posizionate di fronte alle finestre, per sparare sulla folla.

CHE COS'E' LA MACCHINA DI SANTA ROSA?

La macchina è una torre imponente, alta 30 metri e pesante circa 5 tonnellate, sormontata dalla statua della Santa, patrona di Viterbo. Ogni anno, nella notte del 3 settembre, circa 100 uomini chiamati “Facchini di Santa Rosa” trasportano a spalla questa straordinaria struttura lungo un percorso di 1200 metri nel centro storico di Viterbo, creando uno spettacolo mozzafiato carico di emozione e devozione.Sono migliaia i fedeli e i turisti che arrivano a Viterbo per assistere a un evento religioso che è stato dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità, dall'Unesco.

PISTA INVESTIGATIVA PORTA A BOSS TURCO, IN CARCERE A VITERBO

L’ipotesi investigativa più concreta è che i due fermati, di 31 e 21 anni, in possesso di armi automatiche pronte all’uso avessero in mente di far evadere il boss turco Boris Byun, detenuto nel carcere cittadino. I due sono stati arrestati alle 18, poche ore prima della tradizionale sfilata della macchina, che è avvenuta a luci accese, per motivi di sicurezza,,quando invece per tradizione avviene al buio. Soddisfazione per la conclusione positiva della vicenda è stata espressa dalla premier Meloni. ''Complimenti al prefetto di Viterbo, al capo della Polizia e a quanti sono stati coinvolti nella gestione della complessa giornata di ieri a Viterbo", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi