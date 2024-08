Volevano colpire show Taylor Swift: Due arresti a Vienna, preparavano un attentato. Uno dei due aveva aderito all'Isis

Lo show maestoso che la Swift ha portato in giro per l’Europa nelle scorse settimane, la festa, l’attesa delle decine di migliaia di fan potevano trasformarsi in un incubo, in un massacro. Ieri due persone sono state arrestate a Vienna con l’accusa di voler colpire l’Eras Tour di Taylor Swift, in una delle tre date in programma a partire da stasera, che gli organizzatori -per precauzione- si sono affrettati ad annullare. Due fermi per bloccare sul nascere un piano terroristico clamoroso, due sospetti giovanissimi: un 19enne austriaco che aveva giurato fedeltà all'Isis e si era radicalizzato su internet, l’altro di 17 anni. Secondo i media, ma le autorità non hanno confermato, ci sarebbero altri tre sospetti attentatori in fuga, anche loro coinvolti nella pianificazione di un attacco allo stadio dove si sarebbe dovuta esibire la star americana.

CONCERTI ANNULLATI

