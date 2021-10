Walter Ricciardi a RTL 102.5, "i casi aumenteranno, serve mantenere lo stato di emergenza"

Nel consueto appuntamento dei "trecento secondi" all'interno di "Giletti 102.5" è intervenuto il professor Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene e medicina preventiva all'Università Cattolica e consigliere del Ministro della Salute per l'emergenza Covid-19. "Giletti 102.5" è in onda su RTL 102.5 ogni venerdì mattina, dalle 08:00 alle 09:00, con Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Stefania Iodice in diretta in radiovisione e in streaming su RTL 102.5 Play







Green pass necessario

Sulle ultime polemiche relative alla certificazione verde sul posto di lavoro, Ricciardi dichiara: "L’obbligo di green pass serve. Altri Paesi come Francia e Portogallo ci hanno seguito, e dai numeri si nota come siamo i Paesi che in tutto il mondo hanno meno casi e meno morti. Un risultato dovuto alle cautele, al green pass e alle vaccinazioni". Sulla percentuale di italiani non ancora immunizzati, "stiamo marciando verso il 90% che potremo raggiungere entro l’anno. C’è una minoranza della minoranza, circa il 3%, che non si può convincere perché alimentata da una serie di convinzioni. Un altro 15% ha paura, ma con queste persone bisogna parlarci".





La situazione inglese

"In Gran Bretagna ho trovato un paese folle, hanno fatto finta che dal 17 luglio il virus fosse scomparso. Con la variante in circolo e né mascherine né distanziamento i casi hanno iniziato a galoppare. I miei colleghi inglesi sono disperati e hanno incitato il governo a ripristinare alcune misure. Quando arriverà il freddo saranno danneggiati sia dall’influenza che dal Covid, e non sarà più un problema collettivo ma individuale".