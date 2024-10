“Who wants to live forever?”: l’umanità vicina al tetto della longevità Photo Credit: agenziafotogramma.it

Dopo essere quasi raddoppiato nel corso del XX secolo, il ritmo di crescita dell’aspettativa di vita è notevolmente rallentato negli ultimi 30 anni : dal 1990 a oggi, infatti, il dato è cresciuto in media solo di 6,5 anni . Secondo gli scienziati responsabili dello studio, questo indicherebbe che ci sarebbe un “tetto massimo” di anni a nostra disposizione al quale siamo ormai molto vicini. In sintesi: le persone che raggiungeranno e andranno oltre i 100 anni continueranno a essere poche . Una tesi che smentisce molte teorie diffuse negli anni passati: previsioni che ci dipingevano come esseri predisposti a diventare sempre più longevi grazie, soprattutto, ai progressi medici.

La ricerca

Il team di scienziati è stato guidato da Jay Olshansky. Nel loro lavoro, i ricercatori hanno analizzato i dati raccolti dai 9 Paesi con la più alta aspettativa di vita attuale: Australia, Francia, Giappone, Hong Kong, Spagna, Svezia, Svizzera e Italia.

Il rallentamento nell’aspettativa di vita risulta essere più significativo soprattutto per i nati a partire dal 2010. I bambini venuti al mondo negli ultimi 14 anni, infatti, hanno le seguenti probabilità di raggiungere e superare la soglia dei 100 anni: 5,3% per le femmine e 1,8% per i maschi. Secondo le previsioni degli scienziati sarà Hong Kong il paese che vedrà più centenari: lì le probabilità salgono a 12,8% per le donne e 4,4% per gli uomini.

“Il nostro studio ribalta l’idea che l’orizzonte della longevità naturale della nostra specie sia da qualche parte davanti a noi: si trova, invece, alle nostre spalle”, commenta Olshansky. “Ora dovremmo spostare la nostra attenzione sul rallentare l’invecchiamento – aggiunge il ricercatore – e prolungare la durata non della vita in generale, ma di quella in buona salute”.